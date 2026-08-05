Svarbioje Mičigano valstijoje – stulbinama kairuolio demokrato pergalė pirminiuose rinkimuose

Šį laimėjimą jis pasiekė pasinaudojęs visuomenės nepasitenkinimu ir nusistatymu prieš Izraelį.
Buvęs viešosios sveikatos sistemos pareigūnas Abdul El Sayedas (Abdul Sajedas) po įtemptos kovos nedidele persvara įveikė veteranę politikę Haley Stevens (Heili Stivens). Šie rinkimai laikomi Demokratų partijos vidinės kovos, siekiant atrasti savo identitetą Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) eroje, atspindžiu.
Lapkričio mėnesį vyksiančiuose vidurio kadencijos rinkimuose į JAV Senatą A. El Sayedas susikaus su respublikonu Mike'u Rogersu (Maiku Rodžersu).
Svyruojančioje valstijoje, kuri dukart nežymia persvara palaikė D. Trumpą prezidento rinkimuose, ši kova bus viena iš kelių esminių, nulemsiančių, ar demokratams pavyks susigrąžinti Senato kontrolę.
Nors demokratai yra nusiteikę optimistiškai, kad lapkritį gali perimti Atstovų Rūmų kontrolę iš respublikonų, kova dėl Senato bus daug sunkesnė.
Siekdami užsitikrinti Senato kontrolę – ir kartu galimybę blokuoti didžiąją dalį D. Trumpo darbotvarkės likusį jo kadencijos laikotarpį – demokratai privalo išlaikyti Mičiganą ir perimti keturias respublikonų vietas kitose šalies vietose.
Pagrindiniai Demokratų partijos lyderiai palaikė H. Stevens, manydami, kad ji labiau patiks platesniam rinkėjų ratui ir suteiks geriausią progą išlaikyti Senato vietą, kurią palieka į pensiją išeinantis demokratas.
Tačiau buvęs Veino apygardos sveikatos direktorius A. El Sayedas, kurį rėmė kairiųjų pažiūrų partijos lyderiai Bernie Sandersas (Bernis Sandersas) ir Alexandria Ocasio-Cortez (Aleksandrija Okazijo Kortes), uždegė rinkėjus ir įveikė H. Stevens, kuri galėjo pasigirti gerokai didesniu kampanijos biudžetu.
Jis prisistato kaip darbininkų klasės kovotojas, pasirengęs stoti prieš korporacijas, partijos lyderius ir vis labiau nepopuliarius Izraelį remiančius donorus.
H. Stevens greitai pripažino pralaimėjimą A. El Sayedui ir pareiškė, kad „suteiks jam visišką paramą mums siekiant nugalėti Mike'ą Rogersą“.
D. Trumpas greitai išplatino savo žinutę, kurioje A. El Sayedą išvadino „komunistu nevykėliu, kuris nekenčia žydų ir Izraelio“.
Savanorių energija
A. El Sayedo bendražygiai teigia, kad kampanijos savanorių energija įrodo, jog progresyvios jėgos gali sukurti valstijos masto koaliciją nesiremdamos tradiciniu Vašingtono donorų tinklu.
Kampanija taip pat atskleidė didelius nesutarimus dėl gilios JAV paramos Izraeliui.
H. Stevens gynė tolesnę karinę paramą šaliai ir atmetė kaltinimus, kad Izraelis vykdo genocidą Gazos Ruože.
A. El Sayedas ragino nutraukti besąlygišką JAV pagalbą, užsipuolė Amerikos ir Izraelio viešųjų reikalų komiteto (AIPAC) lobistų grupės įtaką ir teigė, kad Izraelis neturėtų egzistuoti konkrečiai kaip žydų valstybė.
AIPAC išlaidos ir išorinė reklama, iš viso siekusi 90 mln. JAV dolerių, valstijoje, kurioje gyvena didelė arabų kilmės amerikiečių bendruomenė ir jaučiamas didžiulis pyktis dėl karo Gazos Ruože, pavertė Mičiganą dar vienu nacionaliniu išbandymu, parodančiu proizraelietiško lobizmo gebėjimą daryti įtaką demokratų pirminiams rinkimams.
Kandidatai keitėsi vis asmeniškesniais išpuoliais: A. El Sayedas vadino H. Stevens „mažiausiai kompetentinga kandidate Amerikoje“, o ši kaltino jį, kad dėl savo problemų jis kaltina žydų kilmės amerikiečius.
Kongreso narė Debbie Dingell (Debi Dindžel), išlaikiusi neutralumą, perspėjo, kad kampanijos „brutalumas ir bjaurumas“ gali apsunkinti demokratų susivienijimą po rinkimų.
Mičiganas nežymia persvara nubalsavo už D. Trumpą 2024 metais, nors demokratė Elissa Slotkin (Elisa Slotkin) tuometiniuose Senato rinkimuose minimalia persvara įveikė M. Rogersą, o tai pabrėžia ir valstijos konkurencingumą, ir susiskaldžiusios partijos keliamą riziką.
„Demokratų isteblišmentas metė viską, ką turėjo prieš Abdul El Sayedą. Jei jis laimės, atgarsiai bus jaučiami toli už Mičigano ribų“, – socialiniame tinkle „X“ parašė Danas Pfeifferis (Denas Faiferis), buvęs vyresnysis Baracko Obamos (Barako Obamos) Baltųjų rūmų patarėjas, tapęs politikos analitiku ir tinklalaidės vedėju.
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