Švedija perka JAV raketinės artilerijos už 630 mln. eurų

Vyriausybė pareiškime tvirtino, kad įsigijimas „leis Švedijos ginkluotosioms pajėgoms veikti didesnėse teritorijose ir turėti didesnius tolimojo nuotolio pajėgumus, nei užtikrina dabartinės sistemos“.
Gynybos ministras Palas Jonsonas žurnalistams sakė, kad susitarimas apima apie 10 sunkvežimių su paleidimo įrenginiais ir dideliu kiekiu amunicijos, informavo naujienų agentūra TT.
Pasak vyriausybės, pirmieji JAV gynybos milžino „Lockheed Martin“ gaminamų artilerijos sistemų pristatymai numatyti 2027 m.
„Atsižvelgiant į saugumo padėtį, reikalingi greitai prieinami pajėgumai, papildantys įprastines artilerijos sistemas“, tokias kaip švediškos artilerijos sistemos „Archer“, teigė vyriausybė.
Švedija taip pat paskelbė apie bendrą deklaraciją su Šiaurės kaimyne Suomija dėl didesnio bendradarbiavimo šalių raketinės artilerijos sistemų srityje.
Švedijos vyriausybė pažymėjo, kad Suomija naudoja reaktyvines salvines ugnies sistemas, kurioms naudojami tie patys šaudmenys ir komponentai, kaip ir HIMARS.
Nuo Rusijos visapusiškos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 m. Švedija skuba stiprinti savo gynybą.
Įsiveržimo akivaizdoje Švedija ir Suomija atsisakė kelis dešimtmečius puoselėtos nesijungimo prie karinių blokų politikos ir įstojo į NATO.
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