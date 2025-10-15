Švedija seka Rusijos povandeninį laivą Baltijos jūroje

„Rusijos povandeninis laivas vakar įplaukė į Baltijos jūrą per Didįjį Beltą“, Danijos sąsiaurį, sakoma kariuomenės pranešime.
„Ginkluotųjų pajėgų naikintuvai ir karo laivai pasitiko povandeninį laivą Kategate (sąsiauryje tarp Danijos ir Švedijos) ir dabar jį seka“, – sakoma pranešime.
Kariuomenė teigė, kad tai „įprasta operacija, vykdoma glaudžiai bendradarbiaujant su sąjungininkėmis“, ir pridūrė, kad „gerai mato artimiausią aplinką“.
Įtampa Baltijos jūroje padidėjo po Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą 2022 metais. Švedijos ministras pirmininkas Ulfas Kristerssonas sausio mėnesį pareiškė, kad Švedija „nekariauja, bet nėra ir taikos“.
Šalis nutraukė karinio neprisijungimo politiką, kurios laikėsi du šimtmečius, ir 2024 m. įstojo į NATO.
U. Kristerssonas sakė, kad „hibridinės atakos“ vykdomos visame Baltijos jūros regione, turėdamas omenyje dezinformaciją ir incidentus, susijusius su pažeistais povandeniniais kabeliais. „Labai tikėtina, kad Rusijos grėsmė yra ilgalaikė. Tokia turi būti ir mūsų gynyba“, – sakė jis.
