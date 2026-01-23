 Švedija virš Baltijos jūros sulaikė keletą Rusijos orlaivių

Švedija virš Baltijos jūros sulaikė keletą Rusijos orlaivių

2026-01-23 16:23
Jūras Barauskas (ELTA)

Ketvirtadienį Švedijos oro stebėjimo ir greitojo reagavimo sistema (QRA) virš Baltijos jūros sulaikė Rusijos karinius lėktuvus.

Švedija virš Baltijos jūros sulaikė keletą Rusijos orlaivių
Švedija virš Baltijos jūros sulaikė keletą Rusijos orlaivių / Asociatyvi Scanpix nuotr.

Apie tai Švedijos ginkluotosios pajėgos pranešė socialinių tinklų platformoje „X“.

Pažymima, kad sausio 22 d. Švedijos kariniai lėktuvai sulaikė du naikintuvus „Su-35S“, virš Baltijos jūros lydėjusius bombonešį „Tu-22M“.

„Švedija vykdo visą parą trunkantį oro patruliavimą, saugodama NATO“, – pabrėžė Švedijos ginkluotosios pajėgos.

Kaip pirmiau pranešė „Ukrinform“, gruodžio pabaigoje Lenkija pakėlė į orą naikintuvus, kad virš Baltijos jūros sulaikytų Rusijos žvalgybinį lėktuvą, taip pat užfiksavo keletą jos oro erdvę pažeidusių balionų iš Baltarusijos.

Šiame straipsnyje:
Švedija
sulaikyti rusų lėktuvai
Baltijos jūra

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų