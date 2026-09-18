Švedijos opozicijos lyderei Andersson pavesta formuoti vyriausybę

M. Andersson 2021–2022 m. buvo pirmoji moteris Švedijos ministrė pirmininkė, o dabar susiduria su sudėtinga užduotimi suvienyti dėl ideologinių skirtumų susiskaldžiusį kairiųjų bloką.
„Šios užduoties imuosi su dideliu nuolankumu ir konstruktyviai dirbsiu formuodama naują vyriausybę“, – sakoma 59-erių M. Andersson socialiniame tinkle „Instagram“ paskelbtame pareiškime.
„Noriu vadovauti vyriausybei, kuri įgyvendintų naują kryptį, už kurią balsavo Švedijos žmonės – kryptį, vedančią Švediją į priekį ir išlaikančią mūsų šalies vienybę“, – pareiškė ji.
Manoma, kad M. Andersson mėgins sudaryti vyriausybę kartu su trimis kitomis kairiojo sparno partijomis: socialistine Kairiąja partija, liberalia Centro partija ir Žaliųjų partija.
Centro partija pareiškė prieštarausianti vyriausybei, kurioje ministrų postus užimtų Kairiosios partijos atstovai, o ši savo ruožtu tvirtina remsianti tik tokią kairiųjų vyriausybę, kurios veikloje pati dalyvaus.
Po sekmadienį vykusių visuotinių rinkimų keturios kairiojo sparno partijos 349 vietų parlamente turi trijų vietų persvarą prieš kadenciją baigiančio ministro pirmininko Ulfo Kristerssono dešiniųjų aljansą, kuriam priklauso ir prieš imigraciją nusistačiusi Švedijos demokratų partija.
Švedijos parlamento pirmininkas Andreasas Norlénas sakė, kad M. Andersson turės pateikti ataskaitą apie derybų eigą rugsėjo 28 d., kai naujasis parlamentas pirmą kartą susirinks į posėdį ir rinks naują pirmininką.
Jei M. Andersson nepavyktų sudaryti vyriausybės, U. Kristerssonas bandytų suburti savo daugumą.
Po rinkimų 2022 m. vyriausybei sudaryti prireikė 37 dienų, o po rinkimų 2018 m. – 134 dienų.
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