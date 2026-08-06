Švedijos teismas leido perduoti sulaikytą Rusijos laivą Ukrainai

Krovininis laivas „Caffa“, kurį Švedijos pareigūnai sulaikė Baltijos jūroje, kaip įtariama, gabeno grūdus, pavogtus iš Rusijos okupuotų Ukrainos teritorijų. Birželį Švedijos teismas nusprendė, kad laivo sulaikymas buvo teisėtas ir jis gali būti perduotas Kyjivui.
Švedija šį sprendimą paliko galioti trečiadienį, o Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha tai pavadino „istoriniu sprendimu“. Tai pirmas kartas, kai užsienio teismas nurodė perduoti Rusijos laivą, susijusį su pavogtais Ukrainos grūdais.
„Šis istorinis sprendimas sukuria svarbų precedentą, įrodantį, kad ryžtingi teisėsaugos ir prokurorų veiksmai kartu su nepriklausoma ir nešališka teismų sistema gali paversti atskaitomybės principą apčiuopiamais rezultatais“, – socialiniame tinkle „X“ rašė A. Sybiha.
Laivą „Caffa“ kovą pirmiausia perėmė Švedijos policija ir pakrančių apsaugos tarnyba. Laivas plaukiojo su Gvinėjos vėliava, tačiau pakrančių apsaugos tarnyba jį pripažino „nepriklausančiu jokiai valstybei“. Taip pat nustatyta, kad jis pažeidė saugumo ir tinkamumo plaukioti jūroje standartus.
Ukrainos prašymu Švedija pradėjo tyrimą dėl laivo ir nurodė jį sulaikyti.
Kyjivo teigimu, Rusija sistemingai grobia grūdus iš okupuotų Ukrainos sričių ir juos eksportuoja per tinklus, susijusius su okupacine valdžia. Ukraina tvirtina, kad šios operacijos pažeidžia ne tik tarptautines normas, bet ir tokius krovinius priimančių šalių vidaus įstatymus.
Siekdama išvengti sankcijų, aprūpinti okupuotas teritorijas ir toliau gabenti pavogtas prekes, Rusija naudojasi šešėliniu laivynu, kurį sudaro senstantys, dažnai neapdrausti ir su trečiųjų šalių vėliavomis plaukiojantys tanklaiviai. Šis laivynas leidžia Maskvai finansuoti savo karą nepaisant Vakarų sankcijų ir prekybos apribojimų.
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