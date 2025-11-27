Šveicarai sekmadienį balsuos dėl visiems privalomos tarnybos ir naujo klimato mokesčio

Vis dėlto, remiantis naujausiomis apklausomis, nė viena iš šių iniciatyvų greičiausiai nebus priimta, nepaisant virtinės diskusijų turtingoje Alpių valstybėje.
Šveicarijos vyriausybė ir parlamentas ragino rinkėjus atmesti abu pasiūlymus, teigdami, kad jie pareikalautų didžiulių išlaidų ir net galėtų pakenkti ekonomikai.
Vadinamoji Pilietinės pareigos iniciatyva iš pradžių sulaukė gana plataus palaikymo, tačiau pastarosiomis savaitėmis jos palaikymas sumažėjo.
Naujausia visuomenės nuomonės tyrimų agentūros „gfs.bern“ apklausa parodė, kad iniciatyvai prieštarauja 64 proc. respondentų.
Iniciatyvos komitetas teigia, kad reikalavimas kiekvienam Šveicarijos piliečiui, nepriklausomai nuo lyties, atlikti nacionalinę karo arba civilinę tarnybą padidintų socialinę sanglaudą.
„Tikroji lygybė“
Iniciatyva siekia „tikrosios lygybės“, naujienų agentūrai AFP sakė komiteto vadovė Noemie Roten (Noemi Roten).
Ji apibūdino dabartinę sistemą kaip diskriminuojančią ne tik vyrus, bet ir moteris, kurios iš esmės yra atskirtos nuo naudingų ryšių ir patirties, įgyjamos tarnybos metu.
„Ar tai būtų kariuomenė, civilinė sauga, valstybės tarnyba ar savanoriai ugniagesiai, idėja yra ta, kad kiekvienas jaunas žmogus prisidėtų prie kolektyvinės gerovės“, – aiškino ji.
Geopolitinių neramumų ir Europoje siaučiančio karo metu N. Roten teigė, kad atėjo laikas leisti moterimis lygiomis teisėmis įsitraukti ir dalyvauti kolektyvinėje gyventojų apsaugos sistemoje.
Oponentai savo ruožtu neigia, kad iniciatyva padės skatinti lyčių lygybę.
Šveicarijos profesinių sąjungų federacijos (USS) lygybės, šeimos ir migracijos klausimų vadovė Cyrielle Huguenot (Sirjel Hugeno) teigė, kad ši iniciatyva „visiškai nepaiso moterų realybės šioje šalyje“.
Naujienų agentūrai AFP ji sakė, kad Šveicarijoje moterys 60 proc. savo laiko jau skiria neapmokamoms užduotims, priešingai nei vyrai.
„O dabar jūs prašote moterų teikti dar daugiau neapmokamų paslaugų. Tai tik padidintų disbalansą“, – pridūrė ji.
Šį teiginį pakartojo ir iniciatyvai nepritarianti vyriausybė.
Ji taip pat tvirtino, kad dvigubai padidinus šauktinių skaičių, būtų gerokai viršyti poreikiai ir tai net galėtų pakenkti Šveicarijos ekonomikai.
Pasak Berno pareigūnų, dėl to dvigubai išaugtų Šveicarijos ginkluotųjų pajėgų sistemos kaina. Dabar šauktiniai atlieka mažiausiai keturių mėnesių karo tarnybą, o vėliau dešimt metų yra šaukiami į kelias savaites trunkančius kvalifikacijos atnaujinimo kursus.
N. Roten atmetė šį vyriausybės teiginį, sakydama, kad padidėjus šauktinių skaičiui, karo tarnybos trukmę būtų galima sutrumpinti ir taip sumažinti išlaidas.
Ji taip pat tvirtino, kad nacionalinė pilietinė pareiga būtų investicija, sustiprinanti Šveicarijos atsparumą katastrofos atveju.
Ji perspėjo, kad nepasiruošimo kaina atsispindės prarastų žmonių gyvybių skaičiuje.
„Apmokestinkime turtinguosius“
Šveicarai sekmadienį taip pat balsuos dėl taip pat prieštaringai vertinamos vadinamosios ateities iniciatyvos, kuria reikalaujama įvesti naują klimato mokestį dideliam paveldimam turtui.
Tačiau tai, kad iniciatyva bus priimta, yra dar mažiau tikėtina – tam prieštarauja 68 proc. apklaustųjų, dalyvavusių naujausioje „gfs.bern“ apklausoje.
Šveicarijos Socialistų partijos jaunimo sparnas ragina įvesti 50 proc. paveldimo turto mokestį sumoms, viršijančioms 50 mln. Šveicarijos frankų (54 mln. eurų). Manoma, kad toks mokestis paveiktų apie 2,5 tūkst. namų ūkių.
Grupė skaičiuoja, kad šis mokestis kasmet leistų surinkti 6 mlrd. Šveicarijos frankų (6,4 mlrd. eurų), kurie galėtų būti skirti Šveicarijos ekonomikos ekologinei transformacijai finansuoti, pavyzdžiui, renovuojant pastatus, plėtojant atsinaujinančiąją energiją ir plečiant viešąjį transportą.
Kampanijos plakatuose skelbiamos tokios žinutės kaip „Apmokestinkime turtinguosius, išsaugokime klimatą“ ir „Didžiausi turtuoliai paveldi milijardus, mes paveldime krizes!“.
Per masinę atsakomąją kampaniją oponentai perspėjo, kad labai turtingi žmonės gali palikti šalį, norėdami išvengti šio mokesčio, ir tai susilpnintų ekonomiką.
Jie įspėja, kad nukentėti gali ir šeimos verslą paveldintys asmenys.
