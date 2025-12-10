Šveicarijos prezidentu išrinktas ekonomikos ministras Guy Parmelinas

Jį išrinko abiejų Federalinės Asamblėjos rūmų parlamentarų įstatymų leidėjai. Už G. Parmeliną balsavo 203 iš 210 parlamentarų.
„Tai sunkūs laikai. Aš pradedu eiti pareigas neramioje ir neaiškioje situacijoje, trapiame ir pažeidžiamame žemyne. Mūsų laikai reikalauja ryžtingumo, įžvalgumo, drąsos ir vilties“, – trečiadienį įstatymų leidėjams sakė 66-erių G. Parmelinas.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) rugpjūtį šokiravo šveicarus, kai paskelbė apie 39 proc. muitus Šveicarijos prekėms. Tąkart D. Trumpo įvesti muitai Šveicarijai buvo didžiausi tarp visų kitų pasaulio valstybių.
G. Parmelinas tris kartus vyko į Vašingtoną derėtis dėl muitų sumažinimo Šveicarijai.
Galiausiai praėjusį mėnesį abi valstybės paskelbė, kad Šveicarijai muitai bus sumažinti iki 15 proc., o mainais ši Alpių valstybė pažadėjo investuoti 200 mlrd. dolerių (171,75 mlrd. eurų) Jungtinėse Valstijose.
Šveicarijoje prezidento pareigas kasmet užima vis kitas narys iš Federalinės tarybos kabineto, kuris atlieka šalies vyriausybės funkcijas. Iš viso jų yra septyni.
Šveicarijos Konfederacijos prezidentas yra pirmas tarp lygiųjų, pirmininkauja tarybai ir paprastai atstovauja šaliai svarbiausiais vidaus ir užsienio klausimais.
Tapęs prezidentu, G. Parmelinas išsaugos ekonomikos ministro pareigas ir šiame poste pakeis Karin Keller-Sutter (Karin Keler-Zuter), kuri anksčiau ėjo finansų ministrės pareigas.
„Moteris buvo maloni, bet nenorėjo klausytis“, – sakė D. Trumpas apie K. Keller-Sutter, kai ši bandė sumažinti JAV muitus.
Tai bus ne pirmas kartas, kai G. Parmelinas eis prezidento pareigas; jas jis jau užėmė 2021 metais. Tąkart jis atsidūrė dėmesio centre, kai Ženevoje buvo surengtas tuometinio JAV prezidento Joe Bideno (Džo Baideno) ir Kremliaus šeimininko Vladimiro Putino susitikimas.
G. Parmelinas priklauso kraštutinių dešiniųjų Šveicarijos liaudies partijai (SVP), kuri yra didžiausia Nacionalinėje Taryboje.
Prie Federalinės Tarybos vyriausybės jis prisijungė 2016-aisiais ir ėjo gynybos ministro pareigas, o po trejų metų buvo paskirtas ekonomikos ministru
