Sviatlana Cichanouskaja: pokyčiai Baltarusijoje – tik laiko klausimas (žiniasklaida)

Apie tai skelbia nepriklausomas baltarusių portalas „Naša Niva“.
Dvi dienas Varšuvoje vyksianti konferencija prasidėjo šeštadienį. S. Cichanouskaja konferencijos atidarymo kalboje pabrėžė, kad 2020 metų įvykiai pakeitė Baltarusijos visuomenę ir inicijavo negrįžtamus procesus.
Pagrindiniais uždaviniais ji nurodė visų politinių kalinių paleidimą ir represijų ciklo sustabdymą, baltarusių subjektiškumo, kalbos, kultūros ir tapatybės išsaugojimą, užtikrinimą, kad Baltarusija nebūtų visiškai įtraukta į karą, taip pat pasirengimą pasinaudoti atsirasiančiomis galimybėmis.
„Ir galiausiai mes galime daryti įtaką naujo galimybių lango atsiradimui — ir būti pasirengę juo pasinaudoti. Nes pokyčiai Baltarusijoje yra tik laiko klausimas“, – sakė ji.
„Kad ir kiek (autoritarinis Baltarusijos lyderis Aliaksandras) Lukašenka būtų retušuojamas (Baltarusijos valstybinės naujienų agentūros) „BelTA“ nuotraukose, jo laikas nenumaldomai senka“, – pareiškė S. Cichanouskaja.
2020 metų rugpjūtį A. Lukašenka paskelbė, kad vėl laimėjo prezidento rinkimus. Reikalaudami sąžiningų rinkimų į protesto akcijas išėjo šimtai tūkstančių baltarusių, tačiau jų protestai buvo numalšinti jėga, dešimtys tūkstančių žmonių buvo sulaikyti, sumušti, nuteisti.
Šiuose rinkimuose buvo leista dalyvauti vienintelei opozicijos atstovei S. Cichanouskajai. Ji kandidate tapo, kai į prezidentus ketinęs kandidatuoti jos vyras Siarhejus Cichanouskis buvo uždarytas į kalėjimą. Po rinkimų S. Cichanouskaja persikėlė gyventi į Vilnių, čia tęsė politinę veiklą, įkūrė biurą. Šiemet Baltarusijos opozicijos lyderė persikėlė gyventi į Varšuvą.
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