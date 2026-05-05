Taivanas turi teisę bendrauti su pasauliu, sako salos lyderis

Taivanas teigė, kad Kinija darė „didelį spaudimą“ Seišeliams, Mauricijui ir Madagaskarui, kad šie atšauktų leidimus skristi virš jų teritorijų per pradinę Lai Ching-te kelionę į Esvatinį – vienintelį Taibėjaus sąjungininką Afrikoje, – kuri buvo numatyta balandžio 22–26 dienomis.
Kinija teigia, kad Taivanas yra jos teritorijos dalis, ir prieštarauja savivaldžios salos dalyvavimui tarptautinėse organizacijose bei mainams su kitomis šalimis.
„Taivano žmonės yra pasaulio žmonės; Taivano žmonės turi teisę bendrauti su pasauliu“, – žurnalistams Taibėjaus tarptautiniame oro uoste sakė Lai Ching-te, atskridęs Esvatinio karaliaus lėktuvu.
Lai Ching-te karaliaus lėktuvu išskrido į Esvatinį šeštadienį.
„Mes neatsitrauksime dėl slopinimo“, – sakė Lai Ching-te, lydimas Esvatinio ministro pirmininko pavaduotojos Thuli Dladlos, kuri kartu su juo ir jo delegacija atskrido į Taivaną.
„Abipusiai valstybių vadovų vizitai turėtų būti pats įprasčiausias dalykas, kaip ir tada, kai vykstame aplankyti draugų, ir tai yra pagrindinė kiekvienos šalies teisė“, – teigė jis.
Kai Lai Ching-te kelionė buvo atidėta, JAV pasmerkė Kinijos „bauginimo kampaniją“. Kinijos užsienio reikalų ministras šias pastabas atmetė kaip „nepagrįstus kaltinimus“.
Reaguodama į Lai Ching-te kelionę, Kinijos užsienio reikalų ministerija šeštadienį apkaltino jį surengus „pabėgimo farsą“, dėl kurio jis neva tapo „tarptautiniu pajuokos objektu“.
Sankcijos
Esvatinis, nedidelė anklavinė karalystė, anksčiau vadinta Svazilandu, yra viena iš 12 šalių, kurios vis dar pripažįsta Taivaną. Kinija įtikino kitas valstybes nutraukti diplomatinius santykius su šia savarankiškai valdoma sala.
Lai Ching-te planavo lankytis Esvatinyje balandžio 22–26 dienomis, minint karaliaus Mswati III įžengimo į sostą 40-ąsias metines ir jo 58-ąjį gimtadienį.
Atidėjus Lai Ching-te kelionę, vietoje jo išvyko Taivano užsienio reikalų ministras Lin Chia-lungas.
Taivano saugumo pareigūnas, prašęs anonimiškumo, kad galėtų kalbėti su žiniasklaida, anksčiau teigė, jog Kinija grasino „atšaukti (Seišeliams, Mauricijui ir Madagaskarui) suteiktą didelę skolos lengvatą, sustabdyti finansavimą ir įvesti papildomas ekonomines sankcijas“.
Gegužės 1 dieną Kinija pagal praėjusiais metais paskelbtą politiką pratęsė nulinio tarifo taikymą visoms Afrikos šalims, išskyrus Esvatinį.
Pastaroji oficiali Lai Ching-te kelionė į užsienį vyko 2024 metų lapkritį, kai jis aplankė Taivano sąjungininkus Ramiajame vandenyne ir tranzitu vyko per JAV priklausančią Guamo teritoriją.
Pranešama, kad D. Trumpo administracija praėjusiais metais nedavė leidimo Lai Ching-te vykti tranzitu per Niujorką per oficialią kelionę į Lotynų Ameriką. Taivano užsienio reikalų ministerija paneigė, kad jam buvo užblokuotas tranzitas.
