Tarptautinė kompiuterių rinka pernai augo beveik dešimtadaliu

„Windows 10“ palaikymo pabaiga sukėlė naujesnės operacijų sistemos paklausos šuolį, rinkai įtakos turėjo ir susirūpinimas dėl JAV importo muitų didinimo, o ją slėgė geopolitinių permainų sukeltas ekonominis neapibrėžtumas, pažymi IDC.
Rinkos lyderių sąrašas pernai nepakito.
„Lenovo“ kompiuterių pardavimus išaugino 14,5 proc. iki 70,8 mln. (24,9 proc. rinkos), HP – 8,4 proc. iki 57,7 mln. (20,2 proc.), „Dell Technologies“ – 5,2 proc. iki 41,1 mln. (14,4 proc.), „Apple“ – 11,1 proc. iki 25,6 mln. (9,0 proc.), „Asus“ – 13,4 proc. iki 20,5 mln. (7,2 proc.).
Kiti gamintojai pasidalijo 24,3 proc. rinkos, pardavimus padidinę 1,4 procento.
Per paskutinius tris praėjusių metų mėnesius pasaulyje nupirkta 76,4 mln. kompiuterių – 9,6 proc. daugiau nei prieš metus.
