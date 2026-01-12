 Tarptautinė lustų rinka per metus išaugo trečdaliu

2026-01-12 16:58
Svajūnas Laukineitis (BNS)

Tarptautiniai lustų pardavimai finansine išraiška lapkritį, palyginti su tuo pačiu ankstesnių metų mėnesiu, išaugo 29,8 proc. iki 75,3 mlrd. JAV dolerių, skelbia Puslaidininkių pramonės asociacija (angl. Semiconductor Industry Association, SIA).

Tarptautinė lustų rinka per metus išaugo trečdaliu / Asociatyvi Pixabay nuotr.

„Pasaulinė puslaidininkių pramonė lapkritį užfiksavo rekordinius mėnesio pardavimus, paklausai augus visose pagrindinėse produkcijos kategorijose. Tikėtina, kad rinka reikšmingai augs ir 2026-aisiais, pardavimai gali pasiekti beveik 1 trln. dolerių“, – pranešime cituojamas SIA vadovas Johnas Newferas.

Lustų paklausa Amerikos žemynuose lapkritį per metus ūgtelėjo 23 proc., Europoje – 11,1 proc., Kinijoje – 22,9 proc., kitose rinkose – 66,1 procento.

Per mėnesį (lapkritį, palyginti su spaliu) tarptautinė lustų rinka paaugo 3,5 procento.

SIA vienija bendroves, kurios pagamina apie keturis penktadalius amerikietiškų puslaidininkių, taip pat maždaug du trečdalius jų gamintojų kitose valstybėse.

