Tartu miestas iš Rotušės aikštės pašalins informacines lenteles rusų kalba

Ant istorinės Rotušės lentelėje estų ir rusų kalbomis rašoma, kad pastatas yra XVIII amžiaus architektūros paveldo paminklas, saugomas valstybės kaip Estijos TSR Ministrų Tarybos architektūros direkcijos paveldo objektas, ir kad už paminklo sugadinimą baudžiama pagal įstatymą.
Panaši lenta pritvirtinta ir ant Tartu dailės muziejaus pastato – vadinamojo „pasvirusio namo“ – Rotušės aikštėje.
Atsakydamas į „Tartu Postimees“ užklausą, meras Urmas Klaasas (Urmas Klasas) teigė manantis, kad tokioms lentelėms mieste ne vieta.
„Nurodžiau nekilnojamojo turto valdytojui – miesto nekilnojamojo turto skyriui – pakeisti šias lenteles ant miestui priklausančių pastatų moderniomis ir, bendradarbiaujant su kultūros paveldo tarnyba, parengti atitinkamą užrašą. Tai bus padaryta pirmai progai pasitaikius“, – sakė Reformų partijos politikas, kuris Tartu mero pareigas eina 11 metų.
U. Klaasas negalėjo pasakyti, kada tai gali įvykti. Jis aiškino, kad pirmiausia reikia sukurti tinkamus tekstus ir parinkti tinkamą medžiagą lentelėms gaminti.
Statybos kodekso pataisos, kurios sukurtų teisinį pagrindą nuo pastatų visoje Estijoje pašalinti sovietmečio paminklus ir okupacinį režimą remiančius elementus, nuo 2022-ųjų lapkričio keliauja tarp Rygikogo – parlamento – ir prezidento, tačiau kol kas be rezultatų.
