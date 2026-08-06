Tartu mokyklose vaikai mokysis valdyti dronus

Rugpjūtį Tartu miesto savivaldybės atstovai, vidurinių mokyklų vadovai ir Estijos gynybos išteklių agentūra susitiks aptarti kurso turinį ir mokymams skirtą įrangą.
Tartu miesto savivaldybės švietimo vadybos vyriausioji specialistė Kaisos Keisk teigė, kad viena iš šio kurso įvedimo priežasčių – didėjantis poreikis stiprinti nacionalinę gynybą.
„Norėtume, kad jaunuoliai susidomėtų šiomis temomis ir užsiimtų ne tik dronų technologijomis, bet ir inžinerija plačiąja prasme. Suteikdami praktinės patirties jaunesniame amžiuje juos paskatintume vėliau apsvarstyti karjeros galimybes būtent šiose srityse“, – ERR sakė K. Keisk.
Specialistės teigimu, keliose mokyklose jau dirba atitinkamą kvalifikaciją turintys mokytojai – jie yra gavę sertifikatus, leidžiančius valdyti dronus ir dėstyti su tuo susijusius dalykus.
Pasak K. Keisk, mažai tikėtina, kad dronų valdymo pamokas rugsėjį pradės siūlyti ir kitos vidurinės mokyklos, bet jos galės šį kursą įvesti palaipsniui.
Be to, dar nėra nuspręsta, kokia forma mokymai vyks, nes dronų skrydžiams taikomi tam tikri apribojimai. Tartu savivaldybės specialistės teigimu, labiausiai tikėtina, kad bus pasitelkti simuliatoriai.
Mokymai taip pat galėtų vykti patalpose, jei būtų rasta tinkama įranga, pridūrė ji.
Pasak ERR, plėsti dronų valdymo mokymus numatyta Tartu miesto inžinerinio ugdymo veiksmų plane, kurio tikslas – stiprinti technologijų valdymo įgūdžius ir inžinerinius gebėjimus mokyklose ir vaikų darželiuose.
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