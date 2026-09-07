 TATENA vadovas: Assado laikų reaktorius Sirijoje buvo pritaikytas kurti branduolinius ginklus

TATENA vadovas: Assado laikų reaktorius Sirijoje buvo pritaikytas kurti branduolinius ginklus

2026-09-07 17:03
Viljama Sudikienė (ELTA)

Slaptas objektas Sirijoje, įkurtas buvusio prezidento Basharo Al Assado valdymo laikais, buvo pritaikytas branduoliniams ginklams, pirmadienį Vienoje pareiškė Tarptautinės atominės energetikos agentūros (TATENA) vadovas Rafaelis Grossi. 

<span>TATENA vadovas: Assado laikų reaktorius Sirijoje buvo pritaikytas kurti branduolinius ginklus</span>
TATENA vadovas: Assado laikų reaktorius Sirijoje buvo pritaikytas kurti branduolinius ginklus / Scanpix nuotr.

Jungtinių Tautų branduolinės energetikos priežiūros institucijos vadovas teigė nevertinantis, kokie yra Sirijos ketinimai, bet pabrėžė, kad niekada nebaigtas statyti reaktorius buvo suprojektuotas gaminti medžiagą, „tiesiogiai tinkamą branduoliniams ginklams gaminti“.

TATENA bendradarbiauja su dabartine Sirijos vyriausybe, kad ištirtų B. Al Assado laikų branduolinę programą. Neseniai TATENA ekspertai užtikrino, kad tonos anksčiau neatskleistų urano ir reaktoriaus kuro strypų atsargų būtų saugios.

2007 m. Izraelis užpuolė ir sunaikino beveik baigto statyti branduolinio reaktoriaus vietą.

TATENA dar 2011 m. padarė išvadą, kad objektas Deir Alzouro mieste panašus į reaktorių Šiaurės Korėjoje, branduolinius ginklus turinčioje valstybėje. Tačiau tuo metu TATENA aiškiai nenurodė, ar objektas Sirijoje tinkamas karinei branduolinei programai.

Buvusi Sirijos vadovybė neigė turėjusi tokių ketinimų. B. Al Assadas buvo nuverstas 2024 m. gruodžio mėnesį.

Dabartinė Sirijos vyriausybė, vadovaujama pereinamojo laikotarpio prezidento Ahmedo Al Sharaa, pateikė informaciją apie buvusią branduolinę programą, tačiau Iranas nebendradarbiauja su TATENA ir jos ekspertams nepateikė paaiškinimų dėl buvusių Irano branduolinių objektų paskirties.

Pasak R. Grossi, Sirijos ir Irano atvejai yra skirtingi. Skaidrus Sirijos požiūris padėjo šaliai atkurti santykius su kitomis valstybėmis. „Galbūt tai galėtų suteikti peno pamąstymui ir kitiems“, – sakė TATENA vadovas, turėdamas omenyje Teheraną.

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Sirija
branduolinis ginklas

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