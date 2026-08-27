„Taupiosios“ ES valstybės narės ragina apkarpyti siūlomas biudžeto išlaidas

Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas pareiškė: „Mes nesame šykštūs, bet Komisijos siūlomi asignavimai tiesiog neatitinka laikų, kuriais gyvename.“
Šis susitikimas surengtas tuo metu, kai 27 narių Europos Sąjunga rengiasi sudėtingoms deryboms dėl bendro biudžeto septynerių metų laikotarpiui nuo 2028 iki 2034 metų.
F. Merzas jau seniai reikalauja, kad Europos Komisija savo rekordiškai didelį biudžeto pasiūlymą sumažintų šimtais milijardų eurų, ir Komisijos planą vadina „neįkandamu“.
Ketvirtadienį visi šeši lyderiai sutiko ir bendrame pareiškime nurodė, kad „Komisijos pasiūlymą, siekiantį beveik du trln. eurų, reikia subalansuotai sumažinti keliais šimtais milijardų eurų“.
„Mes nesame šykštūs, bet Komisijos siūlomi asignavimai tiesiog neatitinka laikų, kuriais gyvename“, – per spaudos konferenciją pareiškė F. Merzas.
Jis pridūrė, kad šešios derybose dalyvavusios šalys „finansuoja apie 40 proc. Europos biudžeto“.
„Taupiosios“ ES narės paprastai reikalauja griežtesnės išlaidų drausmės, todėl tradiciškai stoja į priešpriešą su šalimis, kurios, kaip, pavyzdžiui, Italija, Ispanija ir Lenkija, pasisako už didesnį biudžetą.
Jos taip pat nori, kad daugiau lėšų būtų skiriama gynybai, ypač dabar, kai NATO susiduria su priešiška Rusija, ir Europos konkurencingumo didinimui pagrindinėse pramonės šakose bei technologijų srityse, konkuruojant su Jungtinėmis Valstijomis ir Kinija.
Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Antonio Costa šią savaitę pradėjo kelionę po ES sostines, siekdamas kompromiso dėl biudžeto, dėl kurio turi būti susitarta iki metų pabaigos.
ES nori, kad biudžetas būtų suderintas iki 2027 metų, nes kitąmet keliose valstybėse narėse, įskaitant Prancūziją, kurioje yra iškilę kraštutiniai dešinieji, vyks rinkimai, galintys apsunkinti bet kokį didelį susitarimą.
Biudžeto klausimas bus svarstomas spalį Briuselyje vyksiančiame aukščiausiojo lygio susitikime, o lapkritį, tikėtina, bus surengtas antrasis susitikimas. Gruodį laukiama didžiojo finalo, kai lyderiai sieks užbaigti derybas.
F. Merzas jau yra raginęs Europos Komisiją sumažinti savo pradinį biudžeto planą.
„Negalime sau leisti nepagrįstai didinti išlaidų tuo metu, kai nacionaliniu lygmeniu vyksta biudžetų konsolidacija“, – pareiškė F. Merzas, kai praėjusio mėnesio pabaigoje lankėsi Dubline.
Viešėdamas Airijoje, kuri šiuo metu pirmininkauja ES Tarybai, jis taip pat teigė, kad yra „nepriimtina“ sukurti 2 500 naujų darbo vietų ES institucijose, ir paragino „iš esmės sumažinti biurokratiją“.
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