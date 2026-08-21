TBT vadovė įspėja dėl žlungančio tarptautinės teisinės valstybės principo

„Šį kartą man pritaikyta sankcija buvo tai, ko tam tikru mastu tikėjausi, todėl nesu nustebusi“, – sakoma T. Akane pareiškime, kurį socialiniame tinkle „X“ išplatino jos leidėjas „Bungei Shunju“.
„Svarbu neleisti, kad tai taptų tarptautinės teisinės valstybės žlugimo pradžia“, – teigė ji.
Jungtinės Valstijos antradienį įvedė sankcijas TBT pirmininkei, Vašingtonui tęsiant kampaniją prieš šią instituciją, kurią jis vadina „korumpuota ir nepataisomai politizuota“.
Vašingtonas taip pat pritaikė sankcijas vyresniajam TBT prokurorui Abdoulaye Seye iš Senegalo.
Prie kritikuojančiųjų šį JAV žingsnį prisijungė ir Jungtinių Tautų (JT) žmogaus teisių vadovas Volkeris Turkas.
JAV, kurios nėra prisijungusios prie TBT įsteigusios tarptautinės sutarties, jau anksčiau pritaikė sankcijas keliems šio teismo pareigūnams.
Šios priemonės draudžia jiems atvykti į JAV ir atlikti operacijas Amerikos finansų sistemoje.
Tai daugiausia yra atsakas į TBT tyrimus, nukreiptus prieš JAV sąjungininką Izraelį. 2024 metais teismas išdavė Izraelio ministro pirmininko Benjamino Netanyahu arešto orderį dėl karo Gazos Ruože.
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