TEA vadovas: naftos atsargos „labai sparčiai“ mažėja

Artėjant vasaros kelionių sezonui šiauriniame pusrutulyje, didėja baimė dėl aviacinių degalų trūkumo. Oro bendrovės įspėjo, kad jei tiekimo sutrikimai tęsis, per kelias savaites gali trūkti degalų.
„Komercinės atsargos mažėja... Manau, kad dabar jos senka labai sparčiai, – į Didžiojo septyneto (G7) šalių finansų ministrų susitikimą Paryžiuje atvykęs sakė F. Birolis. – Dar turime keletą savaičių, bet turėtume žinoti, kad atsargos sparčiai mažėja.“
Iranas yra faktiškai sustabdęs naftos tanklaivių eismą per Hormuzo sąsiaurį keršydamas už JAV ir Izraelio smūgius. Dėl to yra smarkiai padidėjusios energijos išteklių kainos.
Anksčiau šį mėnesį TEA pranešė, kad šalys „rekordiniu tempu“ naudoja naftos atsargas.
TEA koordinavo 426 mln. barelių naftos išleidimą iš 32 valstybių narių nepaprastųjų situacijų atsargų ir šį mėnesį pranešė, kad jau buvo išleista apie 164 mln. barelių naftos.
Naujausi komentarai