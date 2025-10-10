Teismas blokavo Trumpo bandymą dislokuoti karius Čikagoje, laukiama sprendimo dėl Portlando

D. Trumpo administracija teigia, kad kariai yra būtini imigracijos agentams ir objektams apsaugoti trečiame pagal dydį Amerikos mieste, klaidingai vaizduodama jį kaip „karo zoną“.
Tačiau vietos demokratų pareigūnai sako, kad policijos ir kitos teisėsaugos institucijų visiškai pakanka, ir taip pat tvirtina, kad D. Trumpas savo griežtomis operacijomis specialiai provokuoja protestus.
Apygardos teisėja April Perry, paskirta D. Trumpo pirmtako demokrato Joe Bideno (Džo Baideno), savo sprendime sakė, kad abejoja D. Trumpo administracijos patikimumu ir baiminasi, kad karių buvimas „tik įpils alyvos į ugnį“, pranešė laikraštis „Chicago Tribune“.
Ji nurodė nedelsiant sustabdyti karių dislokavimą iki spalio 23 dienos.
Taip pat laukiama trijų teisėjų apeliacinio teismo kolegijos San Fransiske sprendimo, ar panaikinti kitos teisėjos laikiną panašaus dislokavimo blokavimą demokratų valdomame Portlande, Oregono valstijoje.
Ilinojus ir Oregonas – ne pirmosios valstijos, pateikusios teisinius skundus dėl D. Trumpo administracijos vykdomo nepaprasto masto Nacionalinės gvardijos panaudojimo šalies viduje.
Demokratų valdoma Kalifornija pateikė ieškinį po to, kai respublikonų prezidentas šių metų pradžioje pirmą kartą nusiuntė karius į Los Andželą malšinti demonstracijų, kurias sukėlė susidorojimas su dokumentų neturinčiais migrantais.
Apygardos teismo teisėjas nusprendė, kad tai neteisėta, tačiau apeliacinio teismo kolegija leido laikinai tęsti dislokavimą.
Čikagoje dislokuoti 200 Nacionalinės gvardijos karių iš Teksaso ir 300 karių iš Ilinojaus valstijos, pranešė JAV kariuomenės Šiaurinė vadavietė. Jie buvo mobilizuoti pradiniam 60 dienų laikotarpiui.
D. Trumpas yra pareiškęs, kad galėtų pasinaudoti retai naudojamu Sukilimo įstatymu ir priversti dislokuoti karius bet kur šalyje, jei teismai ar vietos pareigūnai „mus stabdytų“.
Ketvirtadienį vykusiame vyriausybės posėdyje D. Trumpas pakartojo savo teiginius, kad Čikagoje ir Portlande klesti nusikalstamumas.
„Pradėjome istorinę kampaniją, kad susigrąžintume savo valstybę iš gaujų ir gatvės nusikaltėlių, smurtaujančių recidyvistų, nelegalių užsieniečių, pažeidžiančių įstatymus, vidaus ekstremistų ir žiaurių, kraujo ištroškusių kartelių“, – pareiškė jis.
Kritikai kaltina respublikoną didėjančiu autoritarizmu, šiam bandant įgyvendinti savo rinkimų kampanijos pažadą deportuoti milijonus nelegalių imigrantų.
