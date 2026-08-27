„TotalEnergies“ pasitraukė iš Rusijos Arkties SGD projekto

„TotalEnergies“ vadovas Patrickas Pouyanne liepos mėnesį paskelbė planą, pagal kurį bendrovės valdomas suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) projekto „Arctic 2“ 10 proc. akcijų paketas būtų perduotas pagrindinei projekto akcininkei „Novatek“.
Bendrovė dar 2022 metais, po to, kai prasidėjo karas Ukrainoje, įtraukė į apskaitą 4,1 mlrd. JAV dolerių (3,5 mlrd. eurų) nurašymus, susijusius su turimu „Arctic 2“ projekto akcijų paketu.
„TotalEnergies“ patvirtina, kad „Arctic LNG 2“ projekto 10 proc. akcijų perdavimas „NordLine“ („Novatek“ patronuojamajai įmonei) yra užbaigtas. Taigi „TotalEnergies“ nebėra šio projekto akcininkė“, – rašoma bendrovės paskelbtame pranešime.
Bendrovė pažymėjo vis dar turinti teisę reikalauti, kad „Arctic 2“ grąžintų 1,3 mlrd. JAV dolerių paskolas, kurias ji suteikė kartu su kitais akcininkais, tačiau pripažino, jog lėšų grąžinimas kol kas yra mažai tikėtinas.
„Toks grąžinimas galėtų būti įgyvendintas ateityje, atsižvelgiant į galiojančias sankcijas“, – teigiama pranešime.
Dauguma Vakarų įmonių po Maskvos invazijos į Ukrainą skubiai pardavė savo veiklos padalinius ir turtą Rusijoje arba bent jau juos izoliavo, nes sankcijos apsunkino prekybą dauguma prekių.
Nuo to laiko Rusija apsunkino įmonių pasitraukimą iš šalies, reikalaudama prezidento leidimo sandoriams. P. Pouyanne liepos mėnesį teigė, kad „TotalEnergies“ neseniai gavo leidimą perleisti „Arctic 2“ akcijų paketą.
1994 metais įkurta „Novatek“ buvo pagrindinė „TotalEnergies“ partnerė Rusijoje ir 2013 metais jos kartu pradėjo eksploatuoti milžinišką Jamalo gamtinių dujų telkinį Sibire, iš kurio gabena SGD į Europą.
„TotalEnergies“ valdo 19,4 proc. „Novatek“ akcijų ir 20 proc. „Yamal LNG“ projekto akcijų.
Bendrovė teigia, kad, atsižvelgiant į Maskvai šiuo metu taikomą sankcijų režimą, ji negali parduoti turimų „Novatek“ akcijų.
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