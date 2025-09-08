Tremtyje gyvenantis disidentas Ilja Jašinas teigia, kad iš jo atimta Rusijos pilietybė

I. Jašinas, buvęs Maskvos miesto tarybos narys ir ilgametis prezidento Vladimiro Putino kritikas, 2022 m. buvo įkalintas po to, kai sukritikavo Rusijos invaziją į Ukrainą.
Pernai jis buvo paleistas iš kalėjimo vykdant didelį apsikeitimą kaliniais su Vakarais.
Naujos baudžiamosios bylos Maskvoje dokumentai, kuriuos I. Jašinas paskelbė socialinėje žiniasklaidoje, rodo, kad Rusijos vidaus reikalų ministerija įvardijo „asmeniu be pilietybės“.
„Man suteiktas asmens be pilietybės, kuriam draudžiama įvažiuoti į Rusijos teritoriją, statusas, – rašė I. Jašinas. – Kitaip tariant... iš manęs buvo atimta Rusijos pilietybė.“
„Jei ši Vidaus reikalų ministerijos pateikta teismui informacija pasitvirtins, tuomet turėsime naują svarbų precedentą ir naują savivalės lygmenį“, – pridūrė jis.
Nepriklausomos Rusijos žiniasklaidos priemonės pranešė, kad bylą nagrinėjantis teisėjas pirmadienį paprašė prokurorų paaiškinti, ką reiškia šie dokumentai, per posėdį, numatytą kitą savaitę.
I. Jašinas buvo artimas Kremliaus kritiko Aleksejaus Navalno, kuris praėjusiais metais neaiškiomis aplinkybėmis mirė Arkties kalėjime, sąjungininkas. Kai pernai jis buvo išsiųstas į Europą per didžiausius Rytų ir Vakarų kalinių mainus nuo Šaltojo karo pabaigos, I. Jašinas teigė, kad niekada neprašė būti iškeistas.
Jis taip pat sakė, kad režimą kritikuojantys žmonės turi didesnę įtaką, jei gyvena Rusijoje, o ne tremtyje.
Rusijos konstitucija techniškai draudžia iš rusų atimti pilietybę, nors karingai nusiteikę politikai karo metu ne kartą ragino atimti pilietybę iš „išdavikų“.
