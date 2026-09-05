Trumpas apie karą su Iranu: mums tai menkniekis

„Aš tai vadinu kariniu konfliktu, nes mums tai menkniekis. Tai nėra kažkoks didelis dalykas“, – sakė jis penktadienį per spaudos konferenciją Ovaliniame kabinete, prieš pradėdamas girtis savo tariamais laimėjimais.
Žurnalistui paklausus, ar 18 žuvusių JAV karių yra „menkniekis“, D. Trumpas iš pradžių neatsakė. Vietoj to jis pasigyrė, kad JAV „dabar kosmoso srityje smarkiai pirmauja“.
Vėliau prezidentas sugrįžo prie klausimo, sakydamas: „Mes praradome 18 sielų, 18 nuostabių sielų... ir net viena yra per daug.“ Jis taip pat pridūrė, kad „Vietname praradome dešimtis tūkstančių žmonių, o Afganistane – dar daugiau“.
JAV vyriausybė jau kurį laiką stengiasi sumenkinti karo su Iranu reikšmę. Maždaug po dviejų mėnesių JAV vyks svarbūs vidurio kadencijos rinkimai. Dėl energetinės krizės, kurią sukėlė faktiškai ir toliau blokuojamas Hormuzo sąsiauris – šis vandens kelias prieš konfliktą buvo atviras pasaulinei naftos prekybai, daugelis amerikiečių susiduria su aukštomis kainomis. Tai nekelia pasitenkinimo D. Trumpo ir jo respublikonų politika.
Jau ketvirtadienį viceprezidentas J. D. Vance’as per pirmąją oficialią Baltųjų rūmų spaudos konferenciją per pastarąsias savaites bandė sumenkinti konfliktą su Iranu.
„Aš to nevadinčiau karu“, – sakė jis žurnalistams ir argumentavo, kad šiuo metu kariniai veiksmai nevyksta. Ankstesniais mėnesiais, o dabar šios savaitės pradžioje JAV pajėgos vis atakavo Irano taikinius.
JAV vasario pabaigoje kartu su Izraeliu pradėjo karą prieš Iraną.
Naujausi komentarai