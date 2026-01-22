 Trumpas Davose pasirašė Taikos tarybos steigimo chartiją

Trumpas Davose pasirašė Taikos tarybos steigimo chartiją

2026-01-22 13:15
Živilė Aleškaitienė (ELTA)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį Šveicarijos kurorte Davose kartu su kitais steigėjais pasirašė savo įkurtos Taikos tarybos, kurią pavadino tarptautinių konfliktų sprendimo institucija, chartiją.

Trumpas Davose pasirašė Taikos tarybos steigimo chartiją
Trumpas Davose pasirašė Taikos tarybos steigimo chartiją / Scanpix nuotr.

„Sveikiname, prezidente Trumpai, dabar chartija įsigaliojo visa apimtimi, ir Taikos taryba nuo šiol yra oficiali tarptautinė organizacija“, – per pasirašymo ceremoniją sakė Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Karoline Leavitt.

Šiame straipsnyje:
taikos taryba

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų