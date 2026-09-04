Trumpas: europiečiai turės kompensuoti Bideno Ukrainai suteiktą paramą

D. Trumpas jau seniai reikalauja, kad europiečiai prisiimtų didesnę Vakarų paramos Ukrainai jos kare su Rusija, prasidėjusiame daugiau nei prieš ketverius metus, finansinę naštą.
„Ukrainai ir NATO nemokamai buvo skirta šimtai milijardų dolerių, kuriuos būtų sumokėjusi Europa – jei jos būtų buvę paprašyta. Tačiau mes pareikalausime tų pinigų, nors ir kiek pavėluotai!“ – ketvirtadienį platformoje „Truth Social“ rašė D. Trumpas.
JAV prezidentas nepatikslino, kurios šalys, jo manymu, turėtų sumokėti.
Savo įraše D. Trumpas taip pat atmetė pranešimus, kad JAV kariuomenei kare su Iranu ima trūkti amunicijos.
„Turime praktiškai neribotą kiekį vidutinės ir aukštos klasės amunicijos“, – aiškino JAV prezidentas ir pridūrė, kad amunicija gaminama „dar niekada nematytu mastu“.
D. Trumpas teigė, kad Vašingtonas didina atsargas, ruošiasi nenumatytiems atvejams ir yra laikinai sustabdęs ginklų pardavimą užsieniui.
„Mes pasiliekame (amuniciją – ELTA) sau, JAV, užuot pardavę ją kitiems, tačiau pardavimas sąjungininkams netrukus vėl prasidės“, – pridūrė jis.
ELTA primena, kad šiuo metu didžiausia Rusijos užpultos Ukrainos finansinė rėmėja tarp atskirų šalių yra Vokietija.