Trumpas: greitai galėsime atnaujinti sankcijas Rusijos naftai

Didžiojo septyneto (G7) šalių lyderiai antradienį sutarė didinti spaudimą Rusijai, kad ši užbaigtų daugiau nei ketverius metus trunkantį karą prieš Ukrainą, o JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Maskva turėtų „sudaryti susitarimą“.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atvyko į Prancūzijos kurorte Evian le Bene vykstantį viršūnių susitikimą. Nors Ukraina sėkmingai laikosi mūšio lauke, jos miestai vis dar yra mirtinų Rusijos atakų taikiniai konflikte, kuris trunka ilgiau nei Pirmasis pasaulinis karas.
G7 viršūnių susitikimas suteikė galimybę V. Zelenskiui tiesiogiai pakalbėti su D. Trumpu. Pastarasis siekė bendrauti su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, tačiau taip pat parodė ženklų, kad jo kantrybė Maskvos atžvilgiu senka.
„Lyderiai šiandien nusprendė didinti spaudimą Rusijai taikydami sankcijas dujoms ir naftai“, – po derybų pranešė prancūzų diplomatinis šaltinis.
Šaltinis, pageidavęs likti anonimu, pridūrė, kad lyderiai taip pat sutarė, jog „padėtis vystosi Ukrainos naudai“.
D. Trumpas antradienį pareiškė, kad Jungtinės Valstijos netrukus galės atnaujinti sankcijas Rusijos naftai, „nes nafta dabar teka“ per Hormuzo sąsiaurį susitarus su Iranu užbaigti karą Artimuosiuose Rytuose.
Susitikimo šeimininkas, prezidentas Emmanuelis Macronas, pakvietė V. Zelenskį pasilikti iki trijų dienų trukmės susitikimo pabaigos trečiadienį, kad jis galėtų susitikti su D. Trumpu ir kitais G7 lyderiais.
„Rusija nelaimi“
Europos lyderiai nori priminti D. Trumpui, kaip svarbu spausti Rusiją priimti taiką Ukrainos sąlygomis, o ne versti Kyjivą daryti nuolaidų Maskvai.
„Rusija turėtų sudaryti susitarimą“, kad užbaigtų karą prieš Ukrainą, po susitikimo su V. Zelenskiu sakė D. Trumpas.
Jis atkreipė dėmesį į didelius nuostolius abiejose pusėse šiame konflikte, kuris yra kruviniausias Europoje nuo Antrojo pasaulinio karo laikų.
„Visa tai yra absurdiška. Tad taip, darysiu viską, ką galiu“, – pridūrė D. Trumpas.
V. Zelenskis socialiniame tinkle „X“ po susitikimo su G7 lyderiais nurodė, kad Ukrainos prioritetai yra aiškūs: didinti oro gynybos raketų skaičių, užsitikrinti žiemos paramos paketą ir didinti spaudimą Rusijai.
„Puiku, kad visi supranta, jog Rusija nelaimi, ir mes privalome spausti Putiną užbaigti šį karą“, – sakė Ukrainos lyderis susitikime su Kanados ministru pirmininku Marku Carney.
Pirmadienį V. Zelenskis paragino G7 lyderius pateikti „ryžtingą ir esminį“ atsaką po naujausios Rusijos smūgių bangos, per kurią žuvo mažiausiai 11 žmonių ir kilo gaisras istoriniame Kyjivo sobore.
Jis teigė, kad V. Putinas atmetė pasiūlymą susitikti su juo per G7 susitikimą, o vėliau sakė pasiūlęs surengti susitikimą su V. Putinu Jungtinėse Valstijose ir kalbėjęs apie tai su D. Trumpu.
Jungtinės Karalystės (JK) ministras pirmininkas Keiras Starmeris pranešė, kad įveda naują sankcijų paketą Rusijai, įskaitant apribojimus suskystintąsias gamtines dujas (SGD) gabenantiems tanklaiviams, siekdamas spausti Maskvą nutraukti karą prieš Ukrainą.
„Bendradarbiaudami su mūsų G7 sąjungininkais, mes ir toliau didinsime spaudimą Putinui ir jo bendrininkų ratui, kol Rusijos karo mašina bus sustabdyta ir į mūsų žemyną sugrįš taika“, – sakė K. Starmeris.
Tuo tarpu M. Carney pranešė, kad Kanada skelbia naujas sankcijas 160 subjektų, susijusių su Rusijos vadinamuoju šešėliniu laivynu, naudojamu Vakarų sankcijoms Rusijos iškastiniam kurui ir kitoms prekėms apeiti.
„Ne skautas“
Iranas išlieka viena pagrindinių temų susitikime, sąjungininkams nekantriai laukiant D. Trumpo paaiškinimų dėl jo susitarimo su šia šalimi, skirto užbaigti karą Artimuosiuose Rytuose.
D. Trumpas teigė, kad Jungtinės Valstijos neturi „jokios pareigos“ investuoti į Iraną po susitarimo. JAV lyderis pridūrė, jog pagrindinis susitarimo tikslas buvo užtikrinti, kad Iranas neįsigytų branduolinio ginklo, ir jog priešingu atveju šalį „užgrius tikras pragaras“.
Po to, kai vasario 28-ąją, pirmąją karo dieną, buvo likviduotas buvęs Irano aukščiausiasis lyderis Ali Khamenei (Ali Chamenei), D. Trumpas naująją vadovybę Teherane pavadino „labai racionaliais žmonėmis“, su kuriais „malonu derėtis“ ir kurie „nėra radikalizuoti“.
D. Trumpas taip pat teigė sakęs Izraeliui, kad Sirijos prezidentas Ahmedas al Sharaa turėtų susidoroti su Libano kovotojų grupuote „Hezbollah“, kurią remia Teheranas, nes Izraelio kampanija pareikalauja per daug aukų.
A. al Sharaa „labai geras dėl „Hezbollah“, nemėgsta jų“, – sakė D. Trumpas ir pridūrė, kad Sirijos lyderis – buvęs džihadistas – „nėra skautas“.
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