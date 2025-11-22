Trumpas ir išrinktasis Niujorko meras žada bendradarbiauti dėl miesto ateities

Neseniai vykusios rinkimų kampanijos metu D. Trumpo santykiai su Z. Mamdani, save vadinančiu demokratiniu socialistu, buvo įtempti, tarp abiejų vyrų vyko žodinis karas. 34 metų politikos maištininkas, kuris dar prieš metus buvo beveik nežinomas, bet šį mėnesį laimėjo Niujorko mero rinkimus, D. Trumpą lygino su blogais šeimininkais, išnaudojančiais savo nuomininkus.
Vašingtono stebėtojai tikėjosi žiežirbų per Z. Mamdani susitikimą su respublikonų prezidentu, kuris savo ruožtu išrinktąjį merą vadino komunistu ir yra sakęs, kad šį Ugandoje gimusį niujorkietį reiktų deportuoti.
Tačiau susitikimas Ovaliajame kabinete buvo tiesiog mandagumo įsikūnijimas: 79 metų D. Trumpas švytėdamas gyrė Z. Mamdani istorinę rinkimų pergalę ir vadino jį žmogumi, „išties norinčiu, kad Niujorkas vėl būtų didis“.
„Padėsime jam įgyvendinti visų svajonę, kad Niujorkas būtų stiprus ir labai saugus“, – sakė D. Trumpas.
Z. Mamdani susitikimą pavadino labai produktyviu ir kalbėjo apie jų bendrą meilę didžiausiam JAV miestui.
Susitikimas sukėlė nerimo kai kuriems konservatoriams. Garsi kraštutinių dešiniųjų aktyvistė Laura Loomer (Lora Lumer) tokį netikėtą draugiškumą pavaizdavo kaip politinės katastrofos pranašą.
„Demokratai po šiandienos turės didžiulę persvarą kadencijos vidurio rinkimuose, – rašė ji socialiniame tinkle „X“. – Kaip bus su respublikonų kampanija prieš 2026 metų (rinkimus), jei Mamdani ir jo politika dabar laikomi protingais?“
Abu vyrai yra kilę iš Niujorko Kvinso rajono ir abu yra puikiai įvaldę politinio teatro meną, bet jų stiliai yra visiškai skirtingi: D. Trumpas sumaniai naudojasi pompastika ir nuoskaudomis, o Z. Mamdani kalba apie įperkamumą ir įtrauktį.
