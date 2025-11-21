Trumpas ir Vance‘as nebuvo pakviesti į buvusio viceprezidento Cheney laidotuves

Tiek demokratai, tiek respublikonai, įskaitant kelis buvusius JAV prezidentus ir viceprezidentus, susirinko pareikšti pagarbą mėnesio pradžioje mirusiam politikui. Tačiau ceremonijoje nedalyvavo dabartiniai aukščiausi šalies vadovai – prezidentas Donaldas Trumpas ir viceprezidentas JD Vance‘as nebuvo pakviesti.
Respublikonas D. Cheney paskutiniaisiais savo gyvenimo metais tapo aršiu D. Trumpo kritiku ir per prezidento rinkimus pernai viešai rėmė demokratų kandidatę Kamalą Harris.
„Per 248 metų mūsų šalies istoriją niekada nebuvo nė vieno asmens, kuris keltų didesnę grėsmę mūsų respublikonams nei Donaldas Trumpas“, – sakė D. Cheney prieš 2024 m. rinkimus. D. Trumpas nuo D. Cheney mirties lapkričio 4 d. dar nesusisiekė su jo šeima. Baltieji rūmai tik pranešė, kad žino apie buvusio viceprezidento mirtį.
Laidotuvių ceremonijoje dalyvavo buvę prezidentai George‘as W. Bushas ir Joe Bidenas, kandidatė į prezidentus ir viceprezidentė K. Harris, jos pirmtakas poste Mike‘as Pence‘as bei D. Cheney pirmtakas Alas Goras. Nepaisant kvietimo, gedulo iškilmėse nepasirodė buvę prezidentai Billas Clintonas ir Barackas Obama.
G. W. Bushas ketvirtadienį daugiau kaip tūkstančiui susirinkusiųjų Nacionalinėje katedroje sakė, kad D. Cheney. Būdamas jo pavaduotojas, padarė viską, jo galėjo tikėtis prezidentas. D. Cheney nuo 2001 iki 2009 m. buvo G. W. Busho pavaduotojas.
Po 2001 m. Rugsėjo 11-osios išpuolių viceprezidentas buvo laikomas karo su teroru ir karinės misijos Afganistane varomąja jėga. „Vanagas“ D. Cheney suvaidino svarbų vaidmenį ir JAV surengiant invaziją į Iraką 2003 m. Jo tvirtinimai, kad Irako diktatorius Saddamas Husseinas turi masinio naikinimo ginklą, šiandien laikomi paneigtais.
