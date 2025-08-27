Trumpas įvardijo, kodėl nepavyksta sustabdyti karo

Ši naktis Ukrainai buvo kiek ramesnė, tad su Rusija besiribojančios Sumų srities gyventojai tvarkėsi po ankstesnės bemiegės nakties.
Norvegija įsipareigojusi bendrai su Vokietija finansuoti „Patriot“ sistemas Ukrainai, nes oro gynyba gelbsti gyvybes. Norvegijos premjeras, savo šalyje nutraukęs rinkimų kampaniją, net per gimtadienį vyko į Kyjivą ir sakė, kad akivaizdu, kodėl.
„Jau teko švęsti 64 gimtadienius ir vieną praleisti – smulkmė. Kai Volodymyras Zelenskis aną savaitę teiravosi, ar galėsiu atvykti aptarti saugumo, nedvejojau, nes pernelyg daug pastatyta ant kortos ukrainiečiams ir Europai“, – kalbėjo Norvegijos premjeras Jonas Gahras Støre'as.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
„The Telegraph“ skelbia, kad agresorius Vladimiras Putinas vis dar meistriškai vedžioja amerikiečius už nosies. Kad V. Putinas ir V. Zelenskis sės akis į akį tartis, jau ir pats JAV prezidentas abejoja.
Priklausys nuo jų pačių, nes tango šokti reikia dviejų.
„Priklausys nuo jų pačių, nes tango šokti reikia dviejų. Manau, išspręsime tą karą, jį užbaigsime. Nežinau, ar jie susitiks. Galbūt susitiks, galbūt ne. Jie norėtų, kad aš dalyvaučiau. Sakiau: jūs, vyručiai, turite patys tai išspręsti. V. Putinas nenori susitikti su V. Zelenskiu, nes jis jo nemėgsta“, – pabrėžė JAV prezidentas.
D. Trumpas, išvadinęs V. Zelenskį didžiausiu prekiautoju, kuris kaskart valdant Joe Bidenui išvykdavo su 50 mlrd. parama, gyrėsi, kad dabar ginkluotės Kyjivas dykai nebegauna.
„Neleidžiame jokių pinigų Ukrainai, parduodame raketas NATO ir jie jau daro su jomis, ką nori“, – sakė D. Trumpas.
Ukrainą palaiko net dvasinis D. Trumpo patarėjas, pastorius Markas Burnsas, viešintis Ukrainoje jau ne pirmąkart.
O rusų propagandistai grasina NATO, kad rusų kariai šeimininkaus net Prancūzijoje.
„Todėl mes būsime Eliziejaus laukuose, o Makronas šveis rusų karininko batus“, – kalbėjo vyras.
O štai kokį „rusų pasaulį“ atnešė Rusija. Donecko srityje, rusų okupuotos Makijivkos gyventojai semia vandenį iš balų, nes trūkę vamzdžiai. Ir tai ne pavieniai atvejai.
„Žmonės stovi nuo ryto. Dabar pietų metas ir laukia su mažais vaikais net vežimėliuose“, – pasakojo gyventoja.
O Maskvos statytiniai aiškina, neva viskas kontroliuojama.