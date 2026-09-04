Trumpas: JAV karas su Iranu išgelbėjo Jungtinę Karalystę

Per interviu televizijai JAV prezidentas pakartojo savo teiginį, kad dėl imigracijos kai kurios vietos Londone tapo „uždraustos“ zonos, policija „bijo“ jose patruliuoti.
D. Trumpas pasinaudojo proga dar kartą pažerti kritikos Londono merui Sadiqui Khanui, su kuriuo jo santykiai seniai yra įtempti, ir pavadino jį „bjauriu tipu“.
Tačiau šaltinis, artimas merui leiboristui, teigė, kad miestas yra daugiakultūrinis ir klestintis pasaulio centras, nusikalstamumo lygis jame sumažėjęs, iš tikrųjų tai – geriausias miestas pasaulyje, tačiau JAV lyderis tiesiog negali suvokti Londono sėkmės.
D. Trumpas kalbėjo „GB News“ laidoje, Artimuosiuose Rytuose tęsiantis Vašingtono ir Teherano karinei priešpriešai dėl Hormuzo sąsiaurio.
Teisindamas karą, D. Trumpas JK transliuotojui sakė: „Aš ir jūsų šalį gelbėju nuo grėsmės, nes jei Iranas įgytų branduolinius ginklus, labiau tikėtina, kad juos panaudotų prieš Europą, nes turi ją pasiekti galinčių raketų, o ne prieš Ameriką, nes tokių raketų neturi“.
„Aš gelbėju jūsų šalį nuo problemos, nes jis juos panaudotų“, – tvirtino D. Trumpas.
Per interviu prezidentas vėl išliejo panieką Didžiajai Britanijai dėl jos nenoro įsitraukti į konfliktą su Iranu valdant buvusiam ministrui pirmininkui Keirui Starmeriui ir užsiminė, kad atsakydamos JAV gali nesuteikti paramos Jungtinei Karalystei, jei iškiltų problemų dėl Folklando salų.
„Nepamirškite, didelę dalį naftos gaunate per Hormuzo sąsiaurį, bet jūsų ten nebuvo, kad man padėtumėte“, – sakė jis.
D. Trumpas taip pat pakartojo perspėjimą dėl imigracijos keliamos grėsmės Jungtinei Karalystei ir energetikos politikos bei teigė, kad šaliai gresia katastrofa.
„Jei nesustabdysite žmonių, iš viso pasaulio plūstančių į jūsų šalį, neteksite šalies“, – pareiškė jis.
Pasak D. Trumpo, Londonas tapo visai kitoks, o jo meras yra siaubingas.
„Jis bjaurus tipas, labai blogas meras“, – sakė D. Trumpas.
Jo teigimu, Paryžiuje ir Londone yra rajonų, į kuriuos policija nenori nė kojos įkelti, nėra jokios teisės ir tvarkos, pareigūnai bijo netekti gyvybės.
Tačiau Londono merui artimas šaltinis sakė „Press Association“, kad S. Khanas tiesiog įsisėdo D. Trumpui į galvą, jis apsėstas meru, nors nusikalstamumo lygis visame Londone sumažėjo, smurtinių nusikaltimų yra mažiau nei bet kuriame dideliame JAV mieste.
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