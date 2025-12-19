Trumpas JAV kosmoso prioritetus sugrąžino nuo Marso atgal prie Mėnulio misijos

Savo vykdomajame įsake dėl kosmoso politikos D. Trumpas teigia norintis iki 2028 m. nusiųsti amerikiečius į Mėnulį pagal NASA programą „Artemis“, kuri buvo pradėta jo pirmosios kadencijos Baltuosiuose rūmuose metu.
Tokiu nusileidimu Mėnulyje „būtų įtvirtinta Amerikos lyderystė kosmoso srityje, padėtas pagrindas Mėnulio ekonominei plėtrai, pasirengta kelionei į Marsą ir įkvėpta nauja Amerikos tyrinėtojų karta“, teigiama įsake.
Jame taip pat teigiama, kad JAV kosmoso agentūra NASA tikisi įkurti „pirmuosius nuolatinės Mėnulio bazės elementus iki 2030 m.“ ir patvirtina planus įkurti branduolinius reaktorius „Mėnulyje ir orbitoje“.
Šiuo metu amerikiečiai planuoja grįžti į Mėnulį 2027 m. viduryje per misiją „Artemis 3“, tačiau terminas buvo keletą kartų atidėtas.
Pramonės ekspertai teigia, kad jis greičiausiai bus vėl atidėtas, nes Elono Musko „SpaceX“ kuriamas Mėnulio nusileidimo aparatas dar nėra parengtas.
D. Trumpo vykdomasis įsakas didina spaudimą tiek NASA, tiek privačiam kosmoso sektoriui siekti administracijos keliamų tikslų.
JAV nori aplenkti Kiniją, kuri taip pat ketina iki 2030 m. nusiųsti į Mėnulį įgulą ir ten įkurti bazę.
Prioriteto suteikimas Mėnulio misijai reiškia politikos pokytį, palyginti su tuo, ką D. Trumpas kalbėjo anksčiau šiais metais.
Sausio mėnesį grįžęs į Baltuosius rūmus respublikonas sakė, kad nori iki savo ketverių metų kadencijos pabaigos iškelti Amerikos vėliavą Marse, bet neminėjo jokių planų dėl Mėnulio. Tas pareiškimas sukėlė abejonių dėl administracijos prioritetų kosmoso srityje ir paskatino nerimą, kad NASA visiškai apleis Mėnulį.
Tačiau dabar, nors Vašingtonas jau seniai sakė, kad nori būti pirmąja šalimi, išsiuntusia žmones į Marsą, ta realybė atrodo nutolusi.
Birželio mėnesį kilęs ginčas tarp D. Trumpo ir E. Musko, kuris aistringai domisi galimybėmis tyrinėti Marsą, kartu su kitomis neatidėliotinomis geopolitinėmis problemomis galėjo pakeisti D. Trumpo planus.
