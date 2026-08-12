Trumpas: JAV „visiškai kontroliuoja“ Hormuzo sąsiaurį

„Mes visiškai kontroliuojame Hormuzo sąsiaurį. Jį kontroliuojame mes; niekas kitas, tik mes“, – sakė jis žurnalistams.
Jis taip pat pridūrė, kad nepasitiki Iranu.
„Aš esu paskutinis žmogus, kuris pasitikėtų Iranu. Jie nuolat man melavo. O dabar mes visiškai kontroliuojame Hormuzo sąsiaurį. Jie jo nekontroliuoja.“
Ginčas dėl tranzito teisių sąsiauryje, kuris yra vienas iš svarbiausių tarptautinių naftos, dujų ir trąšų transportavimo maršrutų, laikomas viena iš pagrindinių karinio konflikto tarp Vašingtono ir Teherano eskalavimo priežasčių.
Prieš JAV ir Izraeliui vasario 28 d. pradedant atakas prieš Iraną, laivybos eismas per Hormuzo sąsiaurį vyko beveik netrukdomai.
Prasidėjus karui, Iranas, vykdydamas išpuolius prieš laivus ir grasindamas jiems, praktiškai sustabdė laivybos eismą. Dėl to pašoko naftos ir dujų kainos, o tai sukėlė infliacijos šuolį visame pasaulyje.
Jungtinės Karalystės jūrų prekybos operacijų (UKMTO) biuras teigė, kad komercinė laivyba sąsiauryje tebėra sumažėjusi.
Pasak UKMTO, šiame regione tebesitęsia Islamo revoliucinės gvardijos korpuso atakos, bandymai rengti atakas ir „persekiojimo veiksmai“.
„Šie veiksmai ir toliau rodo Irano ketinimą įtvirtinti savo pozicijas palei svarbiausius tranzito maršrutus ir išlaikyti spaudimą jais plaukiantiems laivams.“
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