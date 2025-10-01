Trumpas kariškiams: šaliai gresia „karas iš vidaus“

Grėsmingai nuskambėjusioje kalboje šimtams generolų ir admirolų, sukviestų iš viso pasaulio, respublikonas liepė jiems rengtis didesniam vaidmeniui vykdant susidorojimus demokratų valdomuose miestuose.
Susirinkusius aukščiausio rango kariškius Pentagono vadovas Pete‘as Hegsethas atskirai perspėjo dėl kitokių iššūkių, pažadėjęs šalinti „storus generolus“ ir likviduoti tai, ką pavadino dešimtmečius trukusiu puvimu.
„Sakiau Pete‘ui, kad kai kuriuos iš šių pavojingų miestų turėtume panaudoti kaip poligonus mūsų kariuomenei“, – sakė D. Trumpas, stovėdamas priešais didžiulę JAV vėliavą kariniame objekte Kvantike, netoli Vašingtono.
Jis pridūrė, kad „mes ketiname juos sutvarkyti vieną po kito, ir tai bus svarbi užduotis kai kuriems žmonėms šiame kambaryje. Tai irgi karas – tai karas iš vidaus“.
D. Trumpas pasiuntė karius į Los Andželą ir Vašingtoną, taip iš dalies siekdamas kovoti su nusikalstamumu ir imigracija. Jis taip pat nurodė dislokuoti pajėgas Memfyje ir Portlande, kuriuos apibūdino kaip „karo zoną“, ir sakė, kad dar laukia Čikaga.
Visiems šiems miestams vadovauja merai demokratai, priklausantys politinei partijai, konkuruojančiai su D. Trumpo respublikonais.
79-erių metų D. Trumpas, kuris atvyko sakyti kalbos JAV vyriausybei artėjant prie veiklos uždarymo, pradėjo ją sakydamas, kad valdant jo administracijai JAV kariuomenėje „vėl atbunda kovotojų dvasia“.
Tačiau vėliau jo 72 minutes trukusi kalba tapo dar atviresnio politinio tono, tuo išsiskirdama iš ankstesnių prezidentų, kurie kreipdamiesi į karius vengdavo vidaus politikos.
„Stori generolai“
Buvęs „Fox News“ laidų vedėjas, tapęs gynybos sekretoriumi, P. Hegsetas praėjusią savaitę paskelbė apie labai neįprastą susitikimą. Tuomet D. Trumpas paskelbė, kad jis taip pat kalbės.
Buvo spėliojama, kokiu tikslu į vieną vietą buvo surinkta visa JAV aukščiausioji vadovybė, ir kalbėta apie svarbų karinį pranešimą.
Tačiau galiausiai tai iš esmės buvo sustiprintos pastangos atkurti tai, ką Irako karo veteranas P. Hegsetas pavadino „karine morale“.
Žingsniuodamas per sceną, P. Hegsetas sakė, kad nuo šiol visi kariai du kartus per metus privalės išlaikyti fizinio pasirengimo testą. „Visiškai nepriimtina Pentagono salėse matyti storus generolus ir admirolus“, – kalbėjo jis.
P. Hegsetas taip pat reikalavo laikytis „priežiūros standartų“, įskaitant trumpus plaukus ir skutimąsi, ir pridūrė: „Jei norite nešioti barzdą, galite stoti į specialiąsias pajėgas. Jei ne, tuomet nusiskuskite. Mes nenorime kariuomenės, pilnos šiaurietiškų pagonių.“
Jis paskelbė galą „ideologinėms šiukšlėms“, kaip pavyzdžius nurodydamas susirūpinimą klimato kaita, patyčias, „toksiškus“ lyderius ir paaukštinimus pagal rasę arba lytį.
D. Trumpo ir P. Hegsetho kalbos nuskambėjo tuo metu, kai JAV kariuomenė susiduria su kontroversijomis tiek namuose, dislokuojant pajėgas didžiuosiuose miestuose, tiek užsienyje.
„Amerikos raumenys“
Užsienyje D. Trumpas įsakė smogti mirtinus smūgius mažiems, kaip įtariama, narkotikų vežėjų laivams Karibų jūros regione, nepaisant klausimų dėl šių atakų teisėtumo.
Jis taip pat įsakė smogti Irano branduoliniams objektams ir Teherano remiamiems Jemeno sukilėliams.
Kartais padrikoje savo kalboje JAV prezidentas sakė, kad „atranda Amerikos raumenis“ ir kad šalis turi „stipriausią kariuomenę visame pasaulyje“.
Pradėjęs eiti pareigas D. Trumpas prižiūrėjo retą valymą aukštų karininkų gretose.
Gegužės mėnesį P. Hegsethas įsakė smarkiai sumažinti JAV kariuomenės generolų ir kitų aukšto rango karininkų skaičių, įskaitant bent 20 proc. aktyvioje tarnyboje esančių keturių žvaigždučių generolų ir admirolų.
Nuo savo antrosios kadencijos pradžios sausį D. Trumpas taip pat atleido aukščiausio rango karininkus, įskaitant Jungtinio štabų vadų komiteto pirmininką generolą Charlesą „CQ“ Browną, kuris be jokių paaiškinimų buvo atleistas vasarį.
Tarp kitų šiais metais atleistų aukštų karininkų yra karinio jūrų laivyno ir pakrančių apsaugos tarnybos vadai, Nacionalinio saugumo agentūros ir Gynybos žvalgybos agentūros vadovai, Karinių oro pajėgų štabo viršininko pavaduotojas, į NATO paskirtas karinio jūrų laivyno admirolas ir trys aukščiausio rango karo teisininkai.
Antradienį P. Hegsetas teisino atleidimus, sakydamas: „Beveik neįmanoma pakeisti kultūrą, jei joje dirba tie patys žmonės, kurie padėjo ją sukurti ar net gavo iš jos naudos“.
