Trumpas niršo dėl žiniasklaidos pranešimų apie išsekusias JAV ginkluotės atsargas

Respublikonų lyderis savo platformoje „Truth Social“ niršo dėl žiniasklaidos pranešimų apie esą mažėjančias JAV ginkluotės atsargas ir pareiškė, kad šalis turi „milžiniškus kiekius amunicijos, ypač tam tikrų rūšių“, tačiau daugiau detalių nepateikė.
„Be to, dideli kiekiai gaminami ir pagal poreikį siunčiami į JAV. Gynybos bendrovės stato daugiausia gamyklų ir įmonių per visą mūsų šalies istoriją“, – tikino JAV prezidentas.
JAV laikraštis „The Washington Post“ anksčiau pranešė, kad praėjusį penktadienį, abiem dalyvaujant posėdyje prezidento rezidencijoje Kemp Deivide, D. Trumpas pareikalavo Pentagono vadovo Pete'o Hegsetho pasiaiškinti dėl amunicijos trūkumo.
Remdamasis dviem neįvardytais, su pokalbio turiniu susipažinusiais šaltiniais, laikraštis pranešė, kad D. Trumpas P. Hegsethui sakė manantis, jog amunicijos problema „jau išspręsta“.
Piktindamasis dėl šių žiniasklaidų pranešimų, JAV prezidentas ketvirtadienį pagrasino, kad „šių išdavikiškų pareiškimų nutekintojai yra medžiojami“ ir kad jiems „bus siekiama ilgų kalėjimo bausmių“.
CNN taip pat pranešė, kad ilgojo nuotolio valdomųjų raketų ir oro gynybos perimančiųjų raketų trūkumas paveikė D. Trumpo strategiją konflikte su Iranu, o JAV kariuomenė esą „beveik išnaudojo 80 proc.“ perimančiųjų raketų THAAD atsargų.
„The Washington Post“ taip pat skelbė, kad dėl šio trūkumo D. Trumpas atšaukė naujus smūgius Iranui, nors anksčiau grasino smogti Islamo Respublikai „labai stipriai“.
Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Karoline Leavitt informaciją apie D. Trumpo pokalbį su P. Hegsethu pavadino „melagiena!“
„Buvau Kemp Deivide kartu su prezidentu Trumpu ir sekretoriumi Hegsethu. Tai paprasčiausiai niekada neįvyko“, – platformoje „X“ rašė ji.
Vyriausiasis Pentagono atstovas spaudai Seanas Parnellas pareiškė, kad pranešimai apie D. Trumpo nesutarimus su P. Hegsethu ir ginklų trūkumą yra „tokie pat išgalvoti“.
D. Trumpui pastaruoju metu nuolat kartojant, esą Teheranas esą siekia susitarimo su JAV dėl karo pabaigos, Irano užsienio reikalų ministerija šią savaitė neigė su Vašingtonu vykdanti kokias nors derybas.
ELTA primena, kad karą Irane vasario 28 d. pradėjo JAV ir Izraelis, surengdami plataus masto bombardavimų kampaniją.
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