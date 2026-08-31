Trumpas pareikalavo proceso prieš Iraną dėl nužudytų demostrantų

„Jie turi stoti prieš teismą dėl karo nusikaltimų žmoniškumui“, – rašė jis platformoje „Truth Social“ apie Iraną.
JAV prezidentas nenurodė konkretaus teismo, kurį turi omenyje. JAV nepripažįsta Hagoje įsikūrusio Tarptautinio Baudžiamojo Teismo, kuris nagrinėja karo nusikaltimus, o D. Trumpas netgi įvedė sankcijas teismui.
Be to, D. Trumpas rašė: „Iranas oficialiai yra žlugusi valstybė“. Ši šalis yra „MIRUSI!“ Ji esą neturi karinio laivyno, oro pajėgų, valiutos, nemoka algų kariams ar policininkams, joje vyrauja didelė infliacija, o valdžia yra „visiškai pakrikusi“ ir nesugeba tinkamai atstovauti šaliai. Jie esą pasirengę žudyti savo demonstrantus.
Nepateikdamas jokių įrodymų ar šaltinių, D. Trumpas savo įraše paminėjo 100 tūkst. žuvusiųjų skaičių. Taip pat nebuvo aišku, kokį laikotarpį jis turėjo omenyje. Šis skaičius labai smarkiai skiriasi nuo iki šiol žinomų oficialių skaičių ir vertinimų, susijusių su Irane žuvusiais protestuotojais – pastarieji rodikliai yra gerokai mažesni.
2025 m. gruodžio pabaigoje Irane prasidėjo visą šalį apėmę protestai, kuriuos iš pradžių sukėlė didžiulė ekonomikos krizė ir staigus nacionalinės valiutos rialo vertės kritimas. Protestai paaštrėjo 2026 m. sausio 8 ir 9 d., kai neramumai pasiekė ir didžiuosius miestus. Saugumo pajėgos reagavo brutalia jėga.
Vasario 28 d. JAV ir Izraelis pradėjo atakas prieš Iraną, tai sukėlė atsakomuosius smūgius regione.
Naujausi komentarai