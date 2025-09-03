Trumpas pareiškė, kad JAV gali dislokuoti daugiau karių Lenkijoje

„Jei jie norės, dislokuosime ten daugiau karių“, – sakė JAV prezidentas, žurnalisto paklaustas, ar svarsto galimybę sumažinti JAV karių skaičių regione, Ukrainai atremiant Rusijos invaziją, o Europai baiminantis, kad Vašingtonas yra pasirengęs perrašyti žemyno saugumo susitarimus.
Tikėtasi, kad per D. Trumpo ir K. Nawrockio derybas daugiausia dėmesio bus skiriama pastangoms užbaigti karą Ukrainoje, kai JAV prezidento taikdarystės pastangos sunkiai skinasi kelią.
D. Trumpas pavadino karą „kvailu“ ir sakė manęs, kad jį užbaigti bus „daug lengviau“.
„Tai bus padaryta“, – pažadėjo jis žurnalistams Ovaliajame kabinete, šalia sėdint K. Nawrockiui.
Dešiniųjų pažiūrų K. Nawrockis, nacionalistas istorikas ir uolus JAV prezidento rėmėjas, jau buvo susitikęs su D. Trumpu, kai siekė jo paramos per Lenkijos prezidento rinkimų kampaniją, o dabar atvyko pirmojo užsienio vizito kaip prezidentas.
D. Trumpas šiltai sutiko K. Nawrockį, įskaitant pasiūlymą padidinti JAV karių skaičių Lenkijoje.
„Mes esame su Lenkija iki galo ir padėsime Lenkijai apsiginti“, – sakė D. Trumpas.
K. Nawrockis gyrė JAV karių buvimą šalyje ir teigė, kad tai „pirmas kartas istorijoje“, kai Lenkija mielai priima užsienio karius, kartu pabrėžęs, jog Varšuva siekia toliau didinti karines išlaidas.
NATO ir Europos Sąjungos narė Lenkija nuo pat Rusijos invazijos pradžios 2022 m. tvirtai remia Ukrainą ir yra gyvybiškai svarbi karinių ir humanitarinių tiekimų tranzito šalis, taip pat priima tūkstančius JAV karių.
K. Nawrockis siekia naujos D. Trumpo paramos, Lenkijoje tvyrant didžiuliam politiniam susiskaldymui tarp jo ir buvusio Europos Vadovų Tarybos pirmininko Donaldo Tusko vadovaujamos Lenkijos proeuropietiškos vyriausybės.
Naujasis Lenkijos prezidentas neseniai blokavo D. Tusko vyriausybės siūlomą įstatymą išplėsti pabėgėlių iš Ukrainos teises.
K. Nawrockis, kaip ir D. Trumpas, nepritaria Ukrainos siekiui tapti NATO nare. Šis jo vizitas yra proga D. Trumpui švęsti dar vieno dešiniojo sparno sąjungininko Europoje išrinkimą.
