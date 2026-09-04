Trumpas pareiškė, kad jo pasiuntiniai veža į Maskvą ir Kyjivą planą, kaip užbaigti karą

„Jie atsiveža pasiūlymą, kaip užbaigti karą“, – paklaustas apie šį savaitgalį įvyksiančią jo žento J. Kushnerio ir bičiulio verslininko S. Witkoffo kelionę žurnalistams atsakė D. Trumpas.
D. Trumpas nepasakė, ar pagal šį planą Ukraina turės atiduoti teritoriją, kaip jis yra siūlęs pirmiau, tačiau pridūrė, kad „turime idėją taikai pasiekti“.
Tai bus pirmas kartas, kai J. Kushneris ir S. Witkoffas apsilankys karo nuniokotame Kyjive nuo to laiko, kai D. Trumpas praėjusiais metais grįžo į postą, žadėdamas užbaigti karą Ukrainoje. Abu JAV pasiuntiniai Maskvoje jau yra lankęsi.
„Nusiunčiau du puikius derybininkus – Steve’ą Witkoffą ir Jaredą Kushnerį. Jie puikiai atliko savo darbą, ir mes juos ten nusiuntėme, kad pažiūrėtų, ar pavyks ką nors pasiekti. Ir labai gali būti, kad mums tai pavyks“, – sakė jis.
JAV lyderis pareiškė, kad karas, prasidėjęs 2022 m. vasarį, kai Rusija įsiveržė į Ukrainą, kilo dėl Rusijos prezidento Vladimiro Putino ir Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio „asmeninių nesutarimų“.
V. Zelenskis teigė pasiūlęs laikytis paliaubų su Rusija, kol JAV pasiuntiniai lankysis Maskvoje ir Kyjive.
„Mes antskrydžių nevykdysime, o Rusija savo ruožtu taip pat privalo užtikrinti ugnies nutraukimą, nevykdydama jokių oro smūgių, kol truks šios derybos“, – savo vakariniame kreipimesi sakė V. Zelenskis.
Tuo tarpu D. Trumpas nesureikšmino šią savaitę priimto Vokietijos sprendimo, kad būtent Rusija yra kalta dėl bandymo surengti dronų išpuolį Leipcigo oro uoste.
„Aš su juo bendrauju. Labai gerai jį pažįstu. Putinas neketina pulti NATO teritorijos“, – vieno iš žurnalistų Ovaliajame kabinete paklaustas apie Vokietijos pareikštus kaltinimus atsakė D. Trumpas.