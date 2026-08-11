Trumpas pasirašė įsaką, kuriuo sumažinamas rekomenduojamų skiepų vaikams skaičius

Pagal šį naują vykdomąjį įsaką D. Trumpo administracija pareiškė, kad kaip pagrindines rekomendacijas visiems vaikams pripažins tik skiepus nuo 11 ligų. Iš pradžių nebuvo aišku, ar šis įsakas įsigalios iš karto. Kovo mėnesį federalinis teismas laikinai sustabdė panašią pertvarką, be to, daugelį skiepijimo taisyklių nustato pačios valstijos.
Pagal naująją politiką vakcinos nuo hepatito B, COVID-19 ir gripo nebebus, kaip įprasta, rekomenduojamos visiems vaikams. Tėvai vis dar galės rinktis galimybę savo vaikams gauti visas vakcinas, sakė D. Trumpas, pasirašydamas įsaką Baltuosiuose rūmuose. Administracija teigė, kad draudimo bendrovės ir toliau dengs skiepijimo išlaidas.
D. Trumpas taip pat pareikalavo, kad kombinuota MMR vakcina nuo tymų, kiaulytės ir raudonukės būtų suskaidyta į tris atskiras injekcijas, skiriamas skirtingu laiku. D. Trumpas teigė, kad kartu skiriamos vakcinos gali būti „gana mirtinos“, tačiau, žurnalisto paklaustas, pridūrė neturįs jokių įrodymų, pagrindžiančių šį teiginį.
D. Trumpas taip pat susiejo naująją politiką su debatais apie autizmą, teigdamas, kad rečiau ir didesniais intervalais skiriamos vakcinos galėtų potencialiai sumažinti autizmo diagnozių skaičių.
JAV Ligų kontrolės ir prevencijos centras teigia, kad nėra mokslinių įrodymų, jog MMR vakcinos išskaidymas suteiktų papildomos naudos. Dideli moksliniai tyrimai nerado priežastinio ryšio tarp vakcinų ir autizmo.
Atskirų vakcinų nuo tymų, kiaulytės ir raudonukės šiuo metu JAV nėra. Sveikatos specialistai įspėja, kad papildomų vizitų pas gydytoją poreikis gali lemti tai, kad vaikai bus ilgiau neapsaugoti nuo ligų arba liks iš viso nepaskiepyti.
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