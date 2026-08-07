Trumpas pasirašė įsaką, nukreiptą prieš „gimdymų turizmą“

Jis pasirašė įsaką, nukreiptą prieš asmenis, kurie, pasak jo, atvyksta į šalį prisidengę turizmu, nors iš tikrųjų ketina gimdyti.
„Jie pasinaudojo pilietybe pagal gimimo vietą ir pavertė ją pajuokos objektu“, – žurnalistams Ovaliajame kabinete sakė D. Trumpas.
Ankstesnį jo bandymą apriboti šią konstitucinę teisę JAV Aukščiausiasis Teismas atmetė birželio pabaigoje priimtu sprendimu, kurį D. Trumpas pavadino „labai apmaudžiu“.
„Mes atliekame pakeitimus, nes tai yra labai nesąžininga“, – teigė jis.
Vienas iš artimiausių D. Trumpo patarėjų Stephenas Milleris nurodė, kad šiuo įsaku taip pat siekiama užkirsti kelią pilietybės pagal gimimo vietą suteikimui kitiems asmenims, įskaitant „užsienio teroristinių organizacijų“ narių, taip pat „didelių grupių žmonių, kurie užsiima lobizmu ir veikia užsienio vyriausybių naudai“, vaikus.
Šis žingsnis „užtikrina, kad didelė dalis žmonių, kurie neteisėtai (gautų) pilietybę pagal gimimo vietą, nebegalės pretenduoti į šias privilegijas“, sakė S. Milleris.
Pernai prezidentas pasirašė kitą vykdomąjį įsaką, kuriuo nurodė, kad vaikai, gimę tėvams, esantiems JAV nelegaliai arba su laikinomis vizomis, automatiškai netaps JAV piliečiais.
Antiimigracinė darbotvarkė
Žemesnės instancijos teismai užblokavo tą sprendimą, nusprendę, kad pagal JAV konstitucijos 14-osios pataisos Pilietybės sąlygą beveik visi JAV teritorijoje gimę asmenys yra amerikiečiai.
Aukščiausiasis Teismas tam pritarė daugumos nuomone, kurią parašė Teismo pirmininkas Johnas Robertsas (Džonas Robertsas) ir kuriai pritarė dar du konservatyvios pakraipos teisėjai bei trys liberalios pakraipos teisėjai.
14-ojoje pataisoje teigiama: „Visi asmenys, gimę arba natūralizuoti Jungtinėse Valstijose ir pavaldūs jų jurisdikcijai, yra Jungtinių Valstijų piliečiai.“
Tai netaikoma asmenims, nepavaldiems JAV jurisdikcijai – pavyzdžiui, užsienio diplomatų vaikams, o pagal JAV įstatymus vizos jau dabar gali būti neišduodamos, jei konsulinis pareigūnas mano, kad pareiškėjas vyksta į šalį pirmiausia tam, kad pagimdytų.
D. Trumpo administracija nesėkmingai argumentavo, kad 14-oji pataisa, priimta po 1861–1865 metų pilietinio karo, sprendžia buvusių vergų pilietybės teises, o ne nelegalių migrantų ar lankytojų vaikų statusą.
Ankstesnis D. Trumpo vykdomasis įsakas buvo grindžiamas idėja, kad bet kuris asmuo, esantis JAV nelegaliai arba su viza, nėra pavaldus šalies jurisdikcijai, todėl jam netaikoma automatinė pilietybė.
Prezidento pastangos apriboti pilietybę pagal gimimo vietą yra platesnės kampanijos, skirtos imigracijai riboti, dalis. Į šią kampaniją taip pat įtrauktas milijonų nelegalių migrantų išsiuntimas ir apsaugos nuo deportacijos panaikinimas keliolikos šalių piliečiams.
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