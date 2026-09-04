 Trumpas paskyrė laikinąjį JAV sausumos pajėgų sekretorių

Trumpas paskyrė laikinąjį JAV sausumos pajėgų sekretorių

2026-09-04 07:04
Viljama Sudikienė (ELTA)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį paskyrė Adamą Telle laikinai eiti sausumos pajėgų sekretoriaus pareigas, kai iš jų pasitraukė Danielis Driscollas. 

JAV prezidentas Donaldas Trumpas
JAV prezidentas Donaldas Trumpas / EPA-ELTA nuotr.

„Man malonu pranešti, kad dabartinis sekretoriaus padėjėjas kariuomenės civiliniams darbams Adamas Telle nuo dabar tampa laikinuoju sausumos pajėgų sekretoriumi“, – savo platformoje „Truth Social“ parašė D. Trumpas.

„Jis yra visų gerbiamas Didis Patriotas“, – pridūrė prezidentas.

D. Driscollas atsistatydino anksčiau šią savaitę, sausumos pajėgų sekretoriaus pareigose išdirbęs vos pusantrų metų. Jis laikomas artimu viceprezidento J. D. Vance'o sąjungininku.

Jau anksčiau buvo spėliojama, kad D. Driscollas ruošiasi trauktis iš pareigų. Kelios JAV žiniasklaidos priemonės pranešė apie jo įtemptus santykius su gynybos sekretoriumi Pete'u Hegsethu.

D. Driscollas buvo atsakingas už operacijas, modernizavimą ir išteklių paskirstymą beveik milijonui kareivių, Nacionalinės gvardijos narių ir rezervistų.

Nuo karo su Iranu pradžios atsistatydino jau keli aukšti pareigūnai, tai pakurstė spėliones apie vidaus nesutarimus Pentagone. Tarp pasitraukusiųjų – armijos štabo viršininkas Randy George'as, karinio jūrų laivyno sekretorius Johnas Phelanas ir JAV kariuomenės pajėgų Europoje ir Afrikoje vadas Christopheris Donahue.

Šiame straipsnyje:
Donaldas Trumpas
Adamas Telle
laikinasis JAV sausumos pajėgų sekretorius

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