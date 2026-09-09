Trumpas pasveikino Vokietijos partiją AfD su „didele pergale“

„Oho! Vokietijos populistų partija ką tik laimėjo tikrai didelę pergalę“, – savo „Truth Social“ platformoje parašė D. Trumpas, o po to ėmėsi peikti šios šalies imigracijos taisykles.
„Jiems pagaliau nusibodo tos visiškai siaubingos imigracijos taisyklės ir nuostatos, Vokietijai padariusios tiek daug žalos“, – aiškino jis.
Šis džiugus D. Trumpo įrašas, kuriame konkrečios partijos pavadinimas nebuvo minimas, pasirodė praėjus dviem dienoms po to, kai AfD laimėjo rytinėje Saksonijos-Anhalto žemėje vykusius rinkimus.
Prieš imigraciją nusiteikusi, Rusijai palanki ir D. Trumpą remianti AfD surinko beveik 44 procentus balsų ir pažadėjo prieš migrantus pradėti „grįžtamosios emigracijos ir deportacijos ofenzyvą“.
Perspektyva, kad pirmą kartą nuo Antrojo pasaulinio karo Vokietijos žemėje valdžią perims kraštutinės dešinės vyriausybė, giliai sukrėtė daugelį migrantų ir mažumų grupių.
Vokietijos vidaus žvalgybos tarnyba Saksonijos-Anhalto žemėje veikiantį partijos AfD skyrių laiko „dešiniojo sparno ekstremistų“ grupuote, o keletas triumfą išgyvenančio jos pagrindinio kandidato Ulricho Siegmundo komandos narių kadaise dalyvavo dabar uždraustos neonacistinės organizacijos veikloje.
D. Trumpo rėmėjai džiaugėsi partijos AfD sėkme: buvęs JAV ambasadorius Vokietijoje Richardas Grenellas šiuos rezultatus pavadino „nauja diena Vokietijoje“, o technologijų milijardierius Elonas Muskas suskubo tapti vienu iš pirmųjų, pasveikinusių partiją AfD su pergale. „Puikiai padirbėta!“, – socialiniuose tinkluose rašė jis.
„JIE STIPRĖJA ir daugiau su niekuo nesitaikstys! MGGA!!!“, – socialiniuose tinkluose parašė D. Trumpas, perfrazuodamas savo judėjimo „MAGA“ pavadinimą ir pritaikydamas jį Vokietijai (Make Germany Great Again).
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