Trumpas piktinosi jo malonės sulaukusio demokrato reakcija

Teksaso kongresmenas Henry'is Cuellaras ir jo žmona Imelda buvo apkaltinti paėmę šimtus tūkstančių dolerių kyšiais iš naftos ir dujų bendrovės, kuri iš dalies priklauso Azerbaidžano vyriausybei.
Pora kaltinimus kyšių ėmimu neigė. Jie balandžio mėnesį turėjo stoti prieš teismą, bet šią savaitę sulaukė prezidento malonės.
Netrukus po to, kai pasirašė malonės suteikimo dokumentą, D. Trumpas sulaukė jam nemalonių naujienų.
„(H. Cuellaras toliau dirbs – ELTA) su tomis pačiomis radikalios kairės padugnėmis, kurios vos prieš kelias savaites norėjo, kad jis ir jo žmona likusį gyvenimą praleistų kalėjime“, – socialiniame tinkle piktinosi JAV prezidentas.
Supykęs dėl to, kad nepavyko įgyti daugumą galėjusio padėti užsitikrinti nario valstijoje, kurioje 2026 m. lapkričio mėn. vyks labai atkaklūs Vidurio kadencijos rinkimai, D. Trumpas apkaltino H. Cuellarą „lojalumo trūkumu“.
„Tai nepatiks Teksaso rinkėjams ir Henry'io dukroms. Na, kitą kartą jokio ponio Geradario jau nebus“ – grasino JAV prezidentas.
Nepaisydamas prezidento pykčio, H. Cuellaras gynė savo sprendimą. Kanalui „Fox News“ jis sakė esąs „konservatyvus demokratas“ ir linkęs dirbti su abiem partijomis.
„Jei prezidentui pasiseka, pasiseka ir šaliai“, – sakė jis.
„Aš nebalsuoju už partiją. Balsuoju už tai, kas teisinga šaliai“, – pridūrė H. Cuellaras.
Demokratų partijos narys Kongrese dirba jau daugiau nei 20 metų. Jis su savo partija nesutinka daugeliu socialinių klausimų – pavyzdžiui, dėl imigracijos valdymo, ginklų ar abortų.
Praėjusią savaitę JAV Aukščiausiasis Teismas leido Teksasui 2026 m. Vidurio kadencijos rinkimuose naudoti naujai nubraižytas Kongreso rinkimų apygardas, sustiprindamas respublikonų viltis išlaikyti kontrolę Atstovų Rūmuose.
Teksaso ėjimas, kuriuo buvo sukurtos penkios respublikonams palankesnės apygardos ir kurio imtasi D. Trumpo nurodymu, paskatino panašias iniciatyvas ir kitose šalies valstijose.
