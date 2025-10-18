Trumpas: Rusija ir Ukraina turi sustoti ties dabartine kovų linija

Dar praėjusį mėnesį D. Trumpas sakė manantis, kad Ukraina galėtų atsiimti visą savo teritoriją, bet ketvirtadienį sutikęs dar kartą susitikti su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu pakeitė toną.
Po penktadienio susitikimo Baltuosiuose rūmuose su V. Zelenskiu D. Trumpas socialiniame tinkle „Truth Social“ parašė, kad susitikimas buvo „labai įdomus ir šiltas, bet aš jam pasakiau, kaip ir primygtinai pasiūliau prezidentui Putinui, kad atėjo laikas sustabdyti žudynes ir sudaryti SUSITARIMĄ!“
Vėliau penktadienį skrisdamas į savo valdas Floridoje D. Trumpas internete paskelbė: „Jie turėtų sustoti ten, kur yra. Tegu abi (pusės) paskelbia Pergalę, tegu sprendžia Istorija!“
Atskridęs į Floridą JAV lyderis reporteriams pareiškė, kad Ukraina ir Rusija turėtų „sustoti būtent dabar, prie kovų linijos“.
„Remkitės kovų linija, kad ir kur ji yra, nes antraip pasidarys pernelyg sudėtinga“, – pridūrė jis.
V. Zelenskis savo ruožtu po susitikimo sakė, kad Rusija bijo amerikietiškų sparnuotųjų tolimojo nuotolio raketų „Tomahawk“, bet jis realistiškai vertinęs galimybę gauti iš Vašingtono šių ginklų.
Su V. Zelenskiu anksčiau penktadienį susitikęs D. Trumpas pareiškė, kad būtų per anksti duoti Ukrainai raketų „Tomahawk“, ir pažymėjo, kad karas su Rusija tikriausiai galėtų būti užbaigtas ir be jų.
JAV prezidento nenoras perduoti raketų išaiškėjo praėjus dienai po to, kai jis ir V. Putinas per pokalbį telefonu susitarė netrukus surengti naują savo susitikimą Vengrijos sostinėje Budapešte.
Zelenskis apie „Tomahawk“: Trumpas nepasakė nei taip, nei ne
Po apsilankymo Baltuosiuose rūmuose Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir toliau tikisi gauti tolimojo nuotolio sparnuotųjų raketų „Tomahawk“.
„Mūsų komandos dirba šiuo klausimu, – po susitikimo su JAV prezidentu Donaldu Trumpu NBC laidai „Meet the Press with Kristen Welker“ sakė V. Zelenskis. – Gerai, kad prezidentas D. Trumpas nepasakė „ne“, tačiau jis šiandien nepasakė ir „taip“. V. Zelenskis teigė negalįs atskleisti daugiau detalių. Jis dar kartą pabrėžė, kad nuo Rusijos agresijos besiginančiai Ukrainai labai reikalingi tokie tolimojo nuotolio ginklai.
Paklaustas, ar mano, kad D. Trumpas po pastarojo pokalbio telefonus su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu pakeitė savo toną šiuo klausimu, V. Zelenskis teigė: „Nežinau, nes mes susitikome ne prieš šį pokalbį“. Anot V. Zelenskio, „Tomahawk“ raketos yra jautri tema Rusijai. Jis sakė manantis, jog V. Putinas bijo, kad JAV gali perduoti Ukrainai šių ginklų.
V. Zelenskis atvyko į Vašingtoną, kad dar kartą paprašytų JAV „Tomahawk“ raketų. Jų turėdamas, Kyjivas galėtų imtis agresyvesnio vaidmens kare. Ukrainos kariuomenė galėtų paleisti raketas giliai į Rusijos teritoriją.