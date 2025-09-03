Trumpas sako esąs labai nusivylęs Putinu

Nuo praėjusio mėnesio, kai Aliaskoje susitiko su V. Putinu, D. Trumpas ragino Kremliaus šeimininką surengti dvišales derybas su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, tačiau vietoj to Rusija suintensyvino išpuolius prieš Kyjivą.
„Esu labai nusivylęs prezidentu Putinu, galiu tai pasakyti“, – Scotto Jenningso (Skoto Dženingso) radijo laidoje sakė D. Trumpas, paklaustas, ar jaučiasi išduotas V. Putino atsako.
„Mūsų santykiai buvo puikūs, esu labai nusivylęs“, – pareiškė jis.
Tačiau D. Trumpas nepasakė, kokios, jei tokių bus, pasekmės gresia Rusijai, nepaisant to, kad neseniai nustatė dviejų savaičių terminą taikos susitarimui pasiekti. Šis terminas jau eina į pabaigą.
Nuo Aliaskos viršūnių susitikimo D. Trumpas sąmoningai aptakiai kalbėjo apie derybas dėl Ukrainos, kartais grasindamas sankcijomis Maskvai, o kartais sakydamas, kad gali leisti abiem šalims kovoti tarpusavyje.
Jis teigė, kad „darys kažką, kas padėtų žmonėms gyventi“, bet daugiau nieko nepaaiškino.
Vėliau Ovaliajame kabinete paklaustas, ar neseniai kalbėjosi su V. Putinu, D. Trumpas atsakė: „Sužinojau dalykų, kurie bus labai įdomūs, manau, kad per artimiausias kelias dienas sužinosite.“
Jis pridūrė, kad „bus“ pasekmių, jei V. Putinas ir V. Zelenskis nesusitiks, kad užbaigtų karą, kuris prasidėjo Rusijos invazija į Ukrainą 2022 metų vasarį.
„Visiškai nesijaudinu“
Tuo pat metu D. Trumpas pareiškė, kad jo nejaudina galima Rusijos ir Kinijos ašis, nepaisant to, kad antradienį V. Putinas Pekine prieš didžiulį karinį paradą susitiko su Kinijos prezidentu Xi Jinpingu.
V. Putinas Xi Jinpingui sakė, kad jų šalių ryšiai yra „precedento neturinčio lygio“. Parade taip pat dalyvavo Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong Unas (Kim Čen Unas), kuris pasiuntė savo karius kovoti drauge su Rusija Ukrainoje.
„Aš visiškai nesijaudinu, ne“, – sakė D. Trumpas.
„Turime stipriausią pasaulyje kariuomenę, ir jie niekada nepanaudotų savo kariuomenės prieš mus, patikėkite, tai būtų blogiausias dalykas, kurį jie kada nors galėtų padaryti“, – kalbėjo jis.
Visgi vėliau D. Trumpas parašė piktą įrašą savo socialiniame tinkle „Truth Social“,apkaltinęs Kinijos, Rusijos ir Šiaurės Korėjos lyderius sąmokslu prieš Jungtines Valstijas.
„Perduokite šilčiausius linkėjimus Vladimirui Putinui ir Kim Jong Unui, kol rezgate sąmokslą prieš Jungtines Amerikos Valstijas“, – parašė jis.
Iždo sekretorius Scottas Bessentas, „Fox News“ paklaustas apie galimas sankcijas Rusijai, pirmadienį sakė, kad administracija šią savaitę nagrinės JAV atsako galimybes.
Po susitikimo Aliaskoje ir ilgo telefono skambučio su D. Trumpu, kai V. Zelenskis ir Europos lyderiai buvo Baltuosiuose rūmuose, V. Putinas „elgėsi priešingai, užuot vykdydamas tai, ką nurodė norįs padaryti“, sakė S. Bessentas.
„Tiesą sakant, jis niekšiškai, niekšiškai sustiprino bombardavimo kampaniją. Taigi manau, kad prezidentas Trumpas svarsto visas galimybes, ir manau, kad šią savaitę jas labai atidžiai išnagrinėsime“, – kalbėjo jis.