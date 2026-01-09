Trumpas sako kitą savaitę susitiksiantis su Venesuelos opozicijos lydere

„Suprantu, kad ji atvyksta kažkuriuo metu kitą savaitę. Laukiu progos pasisveikinti su ja“, – sakė D. Trumpas televizijos kanalo „Fox News“ laidų vedėjui Seanui Hannity (Šonui Haničiui).
D. Trumpo interviu buvo parodytas ketvirtadienį vakare.
Šeštadienį JAV pajėgos surengė specialią operaciją, kurios metu buvo sulaikytas Venesuelos prezidentas N. Maduro. Jis buvo nuskraidintas į Jungtines Valstijas teisti dėl kaltinimų narkotikų kontrabanda ir terorizmu.
Trečiadienį D. Trumpas pareiškė besitikintis, kad po N. Maduro nuvertimo ir Venesuelos laikinosios prezidentės, kuria tapo N. Maduro viceprezidentė Delcy Rodriguez (Delsi Rodriges), paskyrimo Jungtinės Valstijos Venesuelą ir jos naftos eksportą valdys dar ne vienus metus.
Daugumą Venesuelos gyventojų šokiravo D. Trumpo sprendimas neįtraukti M. C. Machado į pereinamojo laikotarpio planus.
Pirmadienį Europos Sąjunga (ES) pareikalavo, kad į pereinamojo laikotarpio administraciją būtų įtraukta ir M. C. Machado, ir ją 2024-ųjų Venesuelos prezidento rinkimuose pakeitęs kandidatas Edmundo Gonzalezas Urrutia (Edmundas Gonsalesas Urutija). Opozicija tvirtina, kad tai jis laimėjo rinkimus, nors jų nugalėtoju buvo paskelbtas N. Maduro. Venesuelos rinkimų oficialių rezultatų Vakarų šalys nepripažįsta.
