Trumpas siekia padidinti gynybos biudžetą 50-čia procentų

2026-01-08 11:30
BNS inf.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį pareiškė, kad kitais metais nori 50-čia proc. padidinti JAV gynybos biudžetą – iki 1,5 trln. dolerių.

„Nusprendžiau, kad mūsų šalies labui, ypač šiais labai neramiais ir pavojingais laikais, mūsų karinis biudžetas 2027 metais turėtų būti ne 1 trln. dolerių, o 1,5 trln. dolerių“, – socialiniame tinkle „Truth Social“ sakė D. Trumpas.

„Tai leis mums sukurti „svajonių kariuomenę“, į kurią jau seniai turėjome teisę ir, kas dar svarbiau, kuri užtikrins mūsų saugumą, nepriklausomai nuo priešo“, – sakė prezidentas.

D. Trumpas teigė, kad padidinti biudžetą įmanoma dėl pajamų iš plataus masto muitų, kuriuos jis įvedė nuo tada, kai praėjusių metų pradžioje grįžo į pareigas.

Jungtinės Valstijos jau dabar yra didžiausios pasaulyje karinės išlaidautojos, o padidinus biudžetą iki 1,5 trln. dolerių Vašingtono išlaidos ginkluotosioms pajėgoms dar labiau pralenktų savo konkurentes Kiniją ir Rusiją.

Pernai NATO sąjungininkės įsipareigojo iki 2035 metų padidinti savo išlaidas gynybai iki 5 proc. nuo BVP, reaguodamos į JAV prezidento spaudimą.

