Trumpas siekia padidinti gynybos biudžetą 50-čia procentų

„Nusprendžiau, kad mūsų šalies labui, ypač šiais labai neramiais ir pavojingais laikais, mūsų karinis biudžetas 2027 metais turėtų būti ne 1 trln. dolerių, o 1,5 trln. dolerių“, – socialiniame tinkle „Truth Social“ sakė D. Trumpas.
„Tai leis mums sukurti „svajonių kariuomenę“, į kurią jau seniai turėjome teisę ir, kas dar svarbiau, kuri užtikrins mūsų saugumą, nepriklausomai nuo priešo“, – sakė prezidentas.
D. Trumpas teigė, kad padidinti biudžetą įmanoma dėl pajamų iš plataus masto muitų, kuriuos jis įvedė nuo tada, kai praėjusių metų pradžioje grįžo į pareigas.
Jungtinės Valstijos jau dabar yra didžiausios pasaulyje karinės išlaidautojos, o padidinus biudžetą iki 1,5 trln. dolerių Vašingtono išlaidos ginkluotosioms pajėgoms dar labiau pralenktų savo konkurentes Kiniją ir Rusiją.
Pernai NATO sąjungininkės įsipareigojo iki 2035 metų padidinti savo išlaidas gynybai iki 5 proc. nuo BVP, reaguodamos į JAV prezidento spaudimą.
