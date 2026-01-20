Trumpas siunta ant britų ir prancūzų, grasina nubausti

D. Trumpas pirmadienį pagrasino 200 proc. muitais prancūziškam vynui ir šampanui dėl Prancūzijos išreikšto ketinimo atmesti JAV lyderio kvietimą prisijungti prie jo Taikos tarybos.
Iš pradžių ši taryba buvo sumanyta karo nuniokoto Gazos Ruožo atstatymo priežiūrai, tačiau jos įstatai neatrodo apribojantys jos vaidmenį tik šia palestiniečių teritorija.
„Uždėsiu 200 procentų muitą jo vynui ir šampanui. Ir jis prisijungs. Bet jam nebūtina prisijungti“, – sakė D. Trumpas, turėdamas omenyje Prancūzijos prezidentą Emmanuelį Macroną.
Šaltinis, artimas E. Macronui, pirmadienį naujienų agentūrai AFP sakė, kad Prancūzija „neketina palankiai atsakyti“ į šį kvietimą.
Tarybos įstatai „peržengia vien tik Gazos Ruožo ribas“, teigė Prancūzijos prezidentui artimas šaltinis.
D. Trumpas patvirtino, kad prisijungti prie savo Taikos tarybos pakvietė ir Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną, Maskvai anksčiau pirmadienį pranešus apie gautą kvietimą.
„Taip, jis pakviestas“, – Floridoje žurnalistui, paklaususiam, ar jis kvietė V. Putiną prisijungti prie šios institucijos, atsakė D. Trumpas.
Jis taip pat apkaltino Jungtinę Karalystę „didžiuliu kvailumu“ dėl pasiekto susitarimo perduoti Indijos vandenyne esantį Čagoso salyną Mauricijui.
„Tai, kad JK atiduoda nepaprastai svarbią žemę, yra DIDŽIULIO KVAILUMO aktas ir dar viena iš labai ilgos virtinės nacionalinio saugumo priežasčių, kodėl reikia įsigyti Grenlandiją“, – savo socialiniame tinkle „Truth Social“ parašė D. Trumpas.
Komentaras žymi didelį D. Trumpo pozicijos pasikeitimą, nes anksčiau jis pritarė šiam susitarimui.
Pagal susitarimą Didžioji Britanija grąžins salyną savo buvusiai kolonijai ir mokės už svarbios JAV ir JK karinės bazės Diego Garsijoje – didžiausioje salyno saloje – nuomą.
Mauricijui praėjusio amžiaus 7-ajame dešimtmetyje paskelbus nepriklausomybę, Didžioji Britanija išlaikė Čagoso salyno kontrolę.
Tačiau britai iškeldino tūkstančius Čagoso salų gyventojų, o šie Britanijos teismuose pateikė virtinę teisinių ieškinių dėl kompensacijų.
2019 metais, po dešimtmečius trukusių teisinių kovų, Tarptautinis Teisingumo Teismas patarė Didžiajai Britanijai perduoti Čagoso salyną Mauricijui.
