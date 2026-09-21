Trumpas skelbia apie bręstantį didžiulį susitarimą

„Jungtinės Valstijos dirba ties didžiuliu susitarimu, susijusiu su trąšų iš Baltarusijos pirkimu“, – socialiniame tinkle „Truth Social“ rašė D. Trumpas.
Pasak jo, tai leistų JAV įmonėms už trąšas mokėti mažiau nei dabar jas įsigyjant iš Kanados.
Bręstantį kol kas nedetalizuotą susitarimą jis pavadino „labai geromis žiniomis“ šalies ūkininkams.
Apie tai D. Trumpas paskelbė praėjusią savaitę Minske vėl apsilankius JAV specialiajam pasiuntiniui Baltarusijai Johnui Coale'ui (Džonui Koului).
Amerikiečiai šiemet atšaukė šio dešimtmečio pradžioje įvestas sankcijas baltarusiškoms trąšoms, tačiau JAV neturėjo galimybių jas importuoti dėl apribojimų prekių iš Baltarusijos tranzitui.
Iki JAV įvedant sankcijas baltarusiškų trąšų pervežimas vyko per Klaipėdos uostą, o aukščiausi Lietuvos pareigūnai iki šiol buvo skeptiški dėl tranzito atnaujinimo tiek dėl tebegaliojančių ES sankcijų trąšoms, tiek dėl nenoro suteikti būdų uždarbiauti su Baltarusijos režimu siejamoms įmonėms.
Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys praėjusią savaitę BNS pripažino, kad Lietuvos ir JAV pozicijos dėl sankcijų Baltarusijai švelninimo skiriasi, bet trąšų šiame kontekste neminėjo.
Užsienio žiniasklaida anksčiau šiemet skelbė, jog JAV pareigūnai prašo Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos panaikinti sankcijas Baltarusijos kalio trąšoms, kad būtų leistas šio produkto tranzitas per jų teritorijas.
Naujausi komentarai