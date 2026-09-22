Trumpas susitiks su Zelenskiu

Per trumpą spaudos konferenciją D. Trumpas sakė, kad abu lyderiai siekia rasti sprendimą, kuris padėtų užbaigti Rusijos karą prieš Ukrainą.
D. Trumpas taip pat pareiškė, kad Ukrainos smūgiai Rusijos naftos perdirbimo pajėgumams yra rimtas smūgis rusams ir daro didelį poveikį dyzelino kainoms.
Šaltiniai „Reuters“ sakė, kad didelė Maskvos naftos perdirbimo gamykla sustabdė žalios naftos perdirbimą po to, kai po rugsėjo 20 d. Ukrainos dronų atakos užsidegė jos pagrindiniai žalios naftos distiliavimo įrenginiai.