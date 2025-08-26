„Mes išleidome daug pinigų forto statybai, prie to prisidėjo ir Pietų Korėja, tačiau norėčiau pamatyti, ar galėtume atsikratyti nuomos sutarties ir gauti nuosavybėn žemę, kurioje turime didžiulę karinę bazę“, – sakė D. Trumpas, susitikęs su Pietų Korėjos prezidentu Lee Jae Myungu.
Trumpas svarsto galimybę JAV perimti nuosavybėn karinės bazės žemę Pietų Korėjoje
2025-08-26 00:23
Prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį pareiškė norintis, kad Jungtinės Valstijos perimtų savo nuosavybėn žemę Pietų Korėjoje, kurioje įsikūrusios JAV bazės, ir spaudžia sąjungininkę mokėti daugiau už maždaug 28 500 amerikiečių karių priėmimą.
Donaldas Trumpas / Scanpix nuotr.
