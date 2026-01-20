„Joks pavienis asmuo ar prezidentas nepadarė daugiau NATO labui nei prezidentas Donaldas J. Trumpas. Jei nebūčiau atsiradęs, dabar NATO nebūtų!!! Ji būtų atsidūrusi istorijos pelenų krūvoje. Liūdna, bet TIESA!!!“ – D. Trumpas parašė savo platformoje „Truth Social“, nepaisant to, kad transatlantinį aljansą drebina Grenlandijos klausimas.
Trumpas teigia išgelbėjęs NATO nuo „istorijos pelenų krūvos“
2026-01-20 20:04
JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) antradienį pareiškė, kad NATO tebeegzistuoja jo dėka, nors Davose susirinkę Europos lyderiai pažadėjo „neprilygstamą“ atsaką į jo grasinimus perimti Grenlandiją.
Donaldas Trumpas / Reuters nuotr.
